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海珠湧大橋劈腿！釘子戶拒搬遷 網封「海珠之眼」

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸廣州海珠湧大橋於8月3日正式通車，橋中央卻開岔，保留了一間「釘子戶」被雙向車道包圍，在空拍畫面下有如眼睛，網友戲稱為「海珠之眼」。 圖／取自觀察者網
大陸廣州海珠湧大橋於8月3日正式通車，橋中央卻開岔，保留了一間「釘子戶」被雙向車道包圍，在空拍畫面下有如眼睛，網友戲稱為「海珠之眼」。 圖／取自觀察者網

大陸廣州海珠湧大橋於8月3日正式通車，橋中央卻開岔，保留了一間「釘子戶」被雙向車道包圍，在空拍畫面下有如眼睛，網友戲稱為「海珠之眼」，引來市民嘆奇拍照，更在網路上爆紅。釘子戶事後也出面表示，因為不滿安置房位置在太平間旁，所以拒絕搬遷。

根據廣州電視台報導，廣州環島路海珠湧大橋正式開通，從帕洲到太古倉的18.9公里的斷頭路打通完工，而這段路最關鍵的就是前後400公尺的海珠湧大橋，雙向四車道也配有人行道。

「釘子戶」位於革新路海傍外街16號，是部分沒拆掉的舊房子，面積約10平方公尺，根據陸媒南方都市報記者現場勘查，屋主一家老中少三代仍居住在內。

鄰居透露，屋主拒與相關部門談及徵遷的補償問題，後來相關部門放棄談判，直接更改軸向設計，把路面架高繞過「釘子戶」，還幫屋主留了出入口動線，廣州市海珠區龍鳳街道辦事處城管科工作人員表示「拆遷費他們要的太貴了，也跟他們協商過了，共識不了」，目前海珠區相關部門仍在與屋主進行溝通。

陸媒指出，海珠區環島路建設是按照「整體規劃，分段實施，逐個擊破」模式，就是分開推進「完成一段路，徵拆一段路，建設一段路」，目前環島路已建成24.9公里，還在建4.8公里，前期研究階段12.5公里。

大陸網友生氣地評論，現在拆遷都有兩種方式，一種純補償款，一種給安置房再給一點補助，「他不喜歡安置房就選純補償款啊，他明明就是貪」、「聽說賠800萬（人民幣）不要，要1500萬（人民幣），給兩套房，不要，要三套，最後就變成現在這樣了」、「全天360度噪音包圍」，不過也有人認為肯不肯搬都是屋主的權利「已經花錢繞了路，建議充分遵守該戶權益」。

「釘子戶」位於革新路海傍外街16號，是部分沒拆掉的舊房子，面積約10平方公尺。 圖／取自觀察者網
「釘子戶」位於革新路海傍外街16號，是部分沒拆掉的舊房子，面積約10平方公尺。 圖／取自觀察者網
大陸廣州海珠湧大橋開岔保留了一間「釘子戶」，引來市民嘆奇拍照，更在網路上爆紅。 圖／取自觀察者網
大陸廣州海珠湧大橋開岔保留了一間「釘子戶」，引來市民嘆奇拍照，更在網路上爆紅。 圖／取自觀察者網

釘子戶

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