年輕男子突拉飛機「緊急出口」拉把 竟只因好奇心作祟

去年廈門航空曾爆出有旅客意圖打開飛機艙門，只為想「透透氣」的離譜事件，而近期更有一名大陸年輕男子，於上月31日搭乘飛機時，突然拆下緊急艙門把手的保護蓋，並試圖拉起紅色把手將艙門打開，幸好機組人員有即時阻止，才沒有釀成大禍。

據《廈門日報》報導，當時這架客機正在廈門高崎國際機場停機坪上滑行，而駕駛室內突然響起警報聲，在機組人員檢查後才發現，有名坐在緊急出口處的乘客竟將緊急艙門的把手保護蓋拆了下來，並嘗試拉起紅色的把手。在警方調查後了解，若此把手被拉起，緊急艙門就會連同逃生滑梯一起彈出，非緊急情況下，這種行為會給正在滑行中的客機帶來極大的危險。

該報導指出，航空公司為防制乘客誤觸緊急出口的裝置，會特地將靠近此處的第15、16排空出來，而這名男子起初的位置在27排，距離緊急出口處還有些距離，但他上完廁所後，就自己跑到第16排座位上，還收起座椅扶手，橫躺在座位上睡覺。雖然空服員多次提醒他回到座位，但男子完全不為所動。

而該名男子在趁飛機下降，機組人員都需回到座位上時，竟擅自把機上兩個緊急艙門的把手保護蓋拆下，並將其中一個藏入行李箱裡，另一個則放在座位下。事後在警方問及拉開緊急艙門的動機，他更表示自己「只是好奇」。

最後，該男子涉嫌違反治安管理處罰法中「擅自移動使用中的航空設施」的規定，被廈門機場公安分局處以行政拘留10日。據報導指出，該年輕男子為湖南人，到廈門旅遊闖出這事，目前已被送往拘留所拘留。對此，機場公安分局民警也藉此提醒旅客，在非緊急狀態下，乘客強行拉開飛機緊急艙門把手，造成艙門和逃生滑梯彈出的事情，不僅違法，還可能給航空安全帶來影響。