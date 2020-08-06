凶宅被6組客戶瘋搶 掛牌9小時「2874萬」秒賣掉

一般人在買房時，對凶宅都避之唯恐不及，然而在中國大陸上海徐家匯，一間曾發生過雙屍命案的80坪2房小豪宅，竟在掛牌9小時內就被6組客戶搶翻，最終以680萬人民幣（約2874萬新台幣）火速成交。

這間凶宅位在上海徐匯區商業中心徐家匯地段，屬於頂級地段的豪宅小區。該小區共有9棟樓，這間凶宅位於1號樓的802室。登記的建物面積為80坪，兩房一廳。

據傳，這間房子先前是由一位老師所租住，在2019年於家中輔導學生時，不小心失手殺了學生，隨後自己也跳樓身亡，成了雙屍命案的凶宅。目前這間房子則是租給一名外國人。

這間凶宅在8月1日中午掛牌，市場價原要950萬人民幣（約4015萬新台幣）的小豪宅，掛牌價只要650萬（約2747萬新台幣），9小時內引來6組客戶搶購，最終有人加價30萬人民幣（約126萬元新台幣），在晚間8點多以680萬人民幣（約2874萬新台幣）成交。

該小區目前市場價一戶約為949萬人民幣（約4011萬新台幣），等於得標者以低於市價269萬人民幣（約1137萬台幣）買下該物件。根據中國房產專家計算，得標者大約只需要花費130萬人民幣（約549萬台幣）做為首付款與交易費用，即可買下價值900萬人民幣的豪宅，無論是長期持有出租，或全款買入後再做抵押貸款都非常划算。