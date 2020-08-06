自炒黑歷史？優衣庫活春宮女主角出道 大方自稱「小濕妹」

2015年，北京三里屯的優衣庫（UNIQLO）上演男女「試衣間活春宮」劇碼，轟動一時，如今事件女主角「余藝」大方以「優衣庫女主角」之稱出道。

綜合媒體報導，當時，一對年輕男女在北京三里屯優衣庫的試衣間大膽上演活春宮，女方外型亮眼、身材姣好，男方拿出手機拍下活春宮戲碼後，影片在網路上引起轟動，各國媒體皆爭相報導，網友也瘋狂肉搜片中主角，這時女主角才以本名「余藝」為人所知。

活春宮事件對她打擊甚大，還傳出萌生輕生念頭，不料，事隔多年後，余藝反而自我消費黑歷史，去年在知名影音平台主打「優衣庫女主角」頭銜出道，更自稱是「余藝小濕妹」，引發話題。

上月，余藝以藝名「馬伊娜」歌手身分出道，並取音似「UNIQLO」的英文名「YUMIKO」，嘗試闖蕩音樂市場。據悉，余藝極具話題性，因此以每場5萬至8萬人民幣（約21萬至33萬新台幣）演出。

2015年，優衣庫試衣間上演活春宮事件引發媒體關注。圖擷自微博。