聽新聞
test
0:00 / 0:00
自炒黑歷史？優衣庫活春宮女主角出道 大方自稱「小濕妹」
2015年，北京三里屯的優衣庫（UNIQLO）上演男女「試衣間活春宮」劇碼，轟動一時，如今事件女主角「余藝」大方以「優衣庫女主角」之稱出道。
綜合媒體報導，當時，一對年輕男女在北京三里屯優衣庫的試衣間大膽上演活春宮，女方外型亮眼、身材姣好，男方拿出手機拍下活春宮戲碼後，影片在網路上引起轟動，各國媒體皆爭相報導，網友也瘋狂肉搜片中主角，這時女主角才以本名「余藝」為人所知。
活春宮事件對她打擊甚大，還傳出萌生輕生念頭，不料，事隔多年後，余藝反而自我消費黑歷史，去年在知名影音平台主打「優衣庫女主角」頭銜出道，更自稱是「余藝小濕妹」，引發話題。
上月，余藝以藝名「馬伊娜」歌手身分出道，並取音似「UNIQLO」的英文名「YUMIKO」，嘗試闖蕩音樂市場。據悉，余藝極具話題性，因此以每場5萬至8萬人民幣（約21萬至33萬新台幣）演出。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言