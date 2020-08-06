奇蹟寶寶降生！男嬰「臍帶繞頸6圈」 醫稱奇：23年沒見過

大陸湖北一名孕婦在產前被告知胎兒有「臍帶繞頸」的情形，產下男嬰後才赫然發現繞頸「長達6圈」，這名奇蹟寶寶最後竟能平安產下不禁讓人讚嘆，連醫生也直呼從醫23年來從沒見過這種事情。

綜合陸媒報導，湖北宜昌一名孕婦在生產前半個月被檢查出胎兒有異狀，胎兒有「臍帶繞頸」的情形，雖然僅纏繞1圈，但相隔一週卻變成2圈，據悉，臍帶繞頸一周或兩周的情況，可通過檢驗或超音波檢查出來，但如果纏繞太多就無法明確觀測到。7月30日，媽媽終於平安產下約3600克重的男嬰，然而卻驚見男嬰被期待纏繞了6圈，他能順利產下令醫護人員相當驚喜。

對此，宜昌市中心醫院產科主任李華也忍不住讚嘆，自己工作23年來也是第一次見到；男嬰的父母事後也忍不住調侃，寶寶實在太愛玩了。

過去台灣也曾發生過有婦女產下胎兒卻發現「胎兒遭臍帶繞頸4圈」的事件，當時因臍帶纏繞太緊，血液無法流通，其中一端缺血失去彈性，所幸醫護人員及時搶救才讓胎兒平安存活。

據了解，一般臍帶長度約30至70公分，隨懷孕周數增加而逐漸變粗變長，當胎兒活動力變強，臍帶容易產生「繞頸」或纏住身體的情況。