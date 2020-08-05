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陸8歲童星當選秀評委挨批沒禮貌 經紀人：你們有她出名嗎

世界日報 / 中國新聞組╱北京5日電
8歲童星當選秀評委，引發網友熱議。圖／取材自觀察者網
8歲童星當選秀評委，引發網友熱議。圖／取材自觀察者網

山東濟南一檔歌唱比賽請來一名8歲童星做評委，她以「老資格」的口吻，評論叔叔阿姨，甚至爺爺奶奶輩的參賽者；很多網友質疑8歲小孩這樣點評大人有點太沒禮貌了，童星經紀人卻反譏「你們有她出名嗎？」

綜合觀察者網、東方網報導，視頻畫面顯示，該童星點評選手說：「我發現有一個地方呀，就是平翹舌，這一點有些問題。好比我們老師給我們講過的就是，你吃飯了嗎？好多人會說成，你吃（ci）飯了嗎？（山東話）」、「大爺，您節奏上沒找著拍。要不再回家去練一練，選一點好一點的歌，在我們的復活賽上一展風采。」

坐她身旁的其他評審或頻頻點頭表示贊同，或開懷大笑。

視頻曝光後引發網友熱議。反對派質疑此舉太不尊重選手了，讓小孩點評長輩非常不禮貌；在她身上看不到童真，更像成年人說話；「孩子是家長培養出來的，可以看得出家長的教育有多失敗。」

更有網友直指，童星當評委若是學校的唱歌比賽，當沒問題；但這次的唱歌比賽是商業演出，相當於歌手走穴，是為了赤裸裸的商業銅臭，就不合時宜了，「它向外界傳遞出的不是好聲音。」

但也有網友力挺童星，稱這不是禮不禮貌的問題，而是能不能評的問題，當然主辦方也存在博眼球的嫌疑。

面對質疑聲浪，童星經紀人稱，「有人覺得很多東西孩子不懂，一些有代表作的歌手也提出了反對的意見。那我想問那些人，他們有孩子出名嗎？」又說，該唱歌比賽不是選秀節目，小歌星當評委也是一種學習成長。

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