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雅房每月租金1萬8 冷氣竟和隔壁間「一人一半」

聯合新聞網 / 綜合報導
香港的分租雅房月租1萬8台幣，冷氣竟要和隔壁間「一人一半」。圖擷自香港高登討論區
香港的分租雅房月租1萬8台幣，冷氣竟要和隔壁間「一人一半」。圖擷自香港高登討論區

夏天越來越熱，冷氣已成為生活中的必需品，許多人要租屋時，首要條件也都是有冷氣。然而在香港有間奇葩的分租雅房，看起來乾淨明亮，有落地窗還有小陽台，條件似乎不錯，然而往上一看卻傻了眼，冷氣竟要「一人一半」？

網友在「香港高登討論區」上PO出兩張照片和租屋資訊，照片上看起來是兩間乾淨明亮的單人雅房，房間雖然小了點，但是全新裝潢，且還有落地窗跟小陽台，高樓層、景緻佳。地點在香港的沙田大圍名城，樓下就有地鐵站，到深圳只要半小時，地段也不錯。

由於是雅房，廚房和廁所要和他人共用。每月租金則是港幣5000元至8300元（約台幣1萬8900元至3萬1400元），不收中介費，還包水電、網路費等，電器家具也一應俱全，拎包即可入住。然而「亮點」就在房間上方的「半台冷氣」，原來這台分離式冷氣裝在兩間房中間，一人一半，要開冷氣還要問隔壁室友意見。

這裝潢和價格引起香港網友氣憤，「把租客當傻子」、「8000好貴」、「8000應該租得到2間房，還有自己的冷氣」、「住酒店包大概只要7000多，寧願多一兩千去睡酒店，至少能享受一個人該有的待遇」。

香港 租屋

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