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吃3年的降血壓藥竟長出「黃色尾巴」 65歲婦嚇到不敢吃

香港01 / 李福源
大陸一名65歲婦人服用了3年的降血壓藥竟然「發芽」。圖片來源／好看視頻
大陸一名65歲婦人服用了3年的降血壓藥竟然「發芽」。圖片來源／好看視頻

湖北省十堰市一名65歲的張姓女子周一（8月3日）發現服用了3年的降血壓藥竟然「發芽」，「長出」黃色的小尾巴，令她百思不得其解；醫生指出，「發芽」證明有關藥物的性質已經改變，最好停止繼續服用。

張女稱，涉及的降血壓藥名為「欣然」，自患上高血壓便一直在藥房購買服用，每日一粒控制血壓；她每次都提前準備約一個月的份量，把藥存放在綠色藥盒中，而藥盒是放在家裡通風及避光的位置。

當日，張女打開藥盒嚇然見到粉色扁圓狀的藥片，頂部中央的小孔竟然冒出黃色條狀物，令她十分緊張，懷疑買到的是假藥，不敢再貿然服用，「這藥之前一直都吃得好好的！前天晚上，我吃藥時突然發現藥片有點黏手，就勉強挑了幾片形狀正常的藥片吃。昨天一看，一下有20多顆都『長芽』了，不敢再吃了。」

國藥東風總醫院藥學部主任李志浩將「發芽」的藥物切開查看，認為並非假藥，「這種藥片分為外面的包衣層和裏面的片芯，藥片中間有一個孔，輔材正是通過該孔釋放出來，從而達到緩慢釋放藥物的效果。這種輔材的黏性，正是藥片達到緩慢釋放藥物效果的關鍵所在。」

李志浩指出，可能是因為連日高溫及高濕的環境，導致片芯內的輔材受熱受濕而膨脹出來，「『欣然』這個藥本身是鋁箔真空包裝，如果打開後放在藥盒裡，受潮的機會就會大大增加。現在藥物的性質已發生改變，無法控制釋放藥物的速度，所以這個藥現在不能再吃了」。他同時建議，張女平日最好吃一粒、拆一粒，沒有吃完的藥片就留在原本包裝內，否則容易導致受潮變質。

有網民形容「發芽」的情況「像擠牙膏一樣」、「這生命力太頑強了吧」、「是不是埋在土裏，等長大以後就有吃不完的降壓藥？」；另有留言稱「這確實不叫發芽，只能說是太膨脹露餡了」、「拆開放在藥盒，放這麼久肯定要出事的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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