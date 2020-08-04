柬埔寨語言天才赴中國升學讚有趣 唱中文歌「朋自遠方」

還記得兩年前因精通10種語言而爆紅的柬埔寨男孩塔信（Thuch Salik）嗎？憑一段短片逆轉人生的他，因獲有心人資助，從上午讀書，下午赤腳到吳哥窟賣紀念品的窮小子，改變成在中國浙江讀書的留學生，經歷令網友欣慰。早前他再接受中國邀請，到節目分享在華生活一年的感受，並展現語言天賦演唱中文歌。他表示很珍惜目前的一切，「在這不到一年的時間裡，我學到了很多」。

因以多種語言推銷紀念品而爆紅的柬埔寨男孩塔信（Thaksin）憑一段由遊客拍下的短片爆紅，引起不少網友關注及同情，更接連獲得當地慈善機構及富豪捐助，去年遠赴中國浙江的國際學校讀書。

現時16歲的塔信在中國求學約1年，他早前接受中國節目邀請分享在華生活，直言「在這不到一年的時間裡，我學到了很多」。他於節目中以流利中文表示，「中國與想像不一樣，是個很有趣的地方」，又回憶剛到學校時首次吃餃子，嘗試寫毛筆書法、耍太極以及學習傳統剪紙的經歷。

塔信指，在校園認識了同樣由外國到華留學的同學，表示他們對於能夠得到學習機會以改變人生感到很幸運，又引用孔子《論語》中的「有朋自遠方來，不亦樂乎」一句，稱以往一直想到中國，「現在我就來了」。

他又現身節目，在一眾嘉賓及現場觀眾前大展語言天賦，表示當初自學外國語言，是希望在一眾賣紀念品的孩子中脫穎而出，增加遊客購買的意願，又指不少中國遊客光顧之餘也會教他唱中文歌。塔信之後連同兩名來自泰國及寮國的同學，以中文演唱融入《論語》內容的歌曲《朋自遠方》，獲得嘉賓大讚。

塔信聯同兩名來自泰國及寮國的同學，以中文演唱融入《論語》內容的歌曲《朋自遠方》。圖／CCTV截圖

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文章授權轉載自《香港01》