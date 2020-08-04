浙江高考滿分作文狂用生僻詞 作家：辭不配位

一篇名為《生活在樹上》的浙江省2020年高考滿分作文，獲閱卷大組教授點評「老到和晦澀同在，思維的深刻與穩當俱備」，不過這篇作文在組內其實評價兩極，一名老師只給了39分，後兩位卻給了55分高分。作家馬伯庸則在微博評論，此作文用了大量生僻詞、典故，雖用對了地方，但沒必要，四個字來總結就是「辭不配位」。

澎湃新聞報導，這篇作文首段就寫道，「現代社會以海德格爾的一句『一切實踐傳統都已經瓦解完了』為嚆矢。濫觴於家庭與社會傳統的期望正失去它們的借鑒意義。但面對看似無垠的未來天空，我想循卡爾維諾《樹上的男爵》的生活，好過過早地振翮......」。

閱卷教授點評，「文章從頭到尾邏輯嚴謹，所有的引證也並非為了充門面或填充字數。」但同時認為「其中的晦澀也不希望同學們模仿」。資深傳媒人朱學東則在微博評論，「高考作文考什麼？我想無非就是主題，圍繞主題的展開的邏輯演繹，遣詞造句能力等等。這篇滿分作文，在這三方面是夠格的。」

但馬伯庸認為， 作文裡要表達的意思，可以用更平實的詞句來組織，總得來說是「辭不配位」。 他認為，真正的問題出在閱卷老師身上。這位作者有閱讀量，有知識面，未來必有前途；只是在戰略上，千萬不要覺得這麼寫是一條好的出路。

針對這篇作文，21世紀教育研究院副理事長熊丙奇表示，這篇文章得到高分，主要是其思想性和嚴密的邏輯，也確實存在晦澀的問題。熊丙奇也說，評價作文是教育領域的專業事務，網友並非都具有這樣的專業水平。每年都有網友對高考作文的吐槽，但不少吐槽並不專業。