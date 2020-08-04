快訊

比利時男在台北中鏢？台大公衛：最可能被潛在境外個案感染

「不知急救會讓媽媽七孔流血」 醫：家人讓病人生不如死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無人女廁頻傳男哀怨嘆息聲 超毛原因曝光網友傻了「尿意全無」

聯合新聞網 / 綜合報導
無人女廁卻不斷傳來男性的嘆息聲。圖擷自梨視頻。
無人女廁卻不斷傳來男性的嘆息聲。圖擷自梨視頻。

無人女廁不斷發出男人的嘆息聲實在太嚇人！網路上瘋傳一段影片，事發地點為一間女廁，每天都傳出「唉唉唉」的怪聲，頻率也很規則，聽起來還充滿哀怨的感覺，許多網友們聽了都覺得非常恐怖，就連想上廁所的女性也都避之為恐不及。

這間位於大陸哈爾濱的女廁，其實不用走進去，光人只要站在外頭，都能明顯地聽到裡面傳來的詭異嘆息聲，影片中更可清楚聽到，是一陣一陣的男性聲音，尤其到了晚上，更增添毛骨悚然的氣氛。

許多網友原本還以為是否有人故意偷偷躲在裡面惡作劇，想嚇唬那些想上廁所的人，但後來才發現根本空無一人，而且無論白天或晚上，都會發出聲音。無人女廁傳來男性嘆息聲的消息鬧得滿城風雨，最後，工作人員出面解釋了。

根據梨視頻影片中的工作人員指出，這個公廁是地下供水系統，是用電泵抽取地下水，只要用水的時候，電阻泵就會開始往上抽水，如果水量用得多又用得大，聲音便會出現得很頻繁，而且聲音也會比較大，反之則小。

工作人員還說，晚上如果有民眾來這邊上廁所的時候，他們還會派人在旁邊先告訴民眾「不要害怕」，並解釋為什麼會突然出現怪聲的原理。有女性朋友知道原因後表示「剛進來時，工作人員提醒了一下，就感覺沒有什麼了，但還挺有意思的。」

不過就算工作人員出面說出事情真相，許多人仍議論紛紛。有人就直言，即便知道原因，但如果晚上去還是會覺得嚇人，可能會腦補一場恐怖片出来。還有人開玩笑說，「普通人特效都嘆不出這個效果，恐怖片真的可以來這裡取材」、「光天化日之下聽都覺得渾身發冷」、「這位大爺感覺心事重重」、「毛到我尿意全無」。

延伸閱讀

阿里山火車玻璃反射竟見清朝人臉 引網討論：回憶的照片

離奇！男困鐵籠沉屍河底 警掌握「關鍵畫面」認定自殺

英國「天眼通」靈媒20年來屢破奇案 成功預言開膛手身分

打哈欠竟讓肺都「炸」了還流光身體一半血液 醫警告：好發於瘦高男子

相關新聞

無人女廁頻傳男哀怨嘆息聲 超毛原因曝光網友傻了「尿意全無」

無人女廁不斷發出男人的嘆息聲實在太嚇人！網路上瘋傳一段影片，事發地點為一間女廁，每天都傳出「唉唉唉」的怪聲，頻率也很規則，聽起來還充滿哀怨的感覺，許多網友們聽了都覺得非常恐怖，就連想上廁所的女性也都避之為恐不及。

83歲獨居老翁省15元車費 每日走路3小時取免費飯盒

租金往往佔香港人生活開銷的一大部分，許多基層長者更因此需要節衣縮食。定期免費派飯的銀杏館日前在網上發帖，指1名獨居的83歲伯伯，每天都徒步來回走超過3小時到店內取飯，只為節省4元（約台幣15元）車費，令不少網民大嘆心酸，希望幫助伯伯。

打哈欠竟讓肺都「炸」了還流光身體一半血液 醫警告：好發於瘦高男子

打一口哈欠竟然連肺都炸掉！近日一名來自廣州的23歲男子僅僅因為一個哈欠，肺炸掉出血2000毫升，起初他感到呼吸困難，隨即趕到醫院後被診斷為「自發性血氣胸」，此次的意外等同於讓他流掉身體一半血液。

男童遭浪捲走...3男「策馬救人」 網讚：宛如古代大俠

福建晉江市龍湖鎮衙口風景區日前一名12歲男孩被捲入海中，被大浪越沖越遠，孩子母親在岸上大聲呼救，此時，正在海邊騎馬的蔡良興、施國慶和施鴻雁三人...

離奇！男困鐵籠沉屍河底 警掌握「關鍵畫面」認定自殺

江蘇警方7月30日從泰州市興化市興姜河裡發現一具男屍，詭異的是，這具男屍被裝在一個不鏽鋼的鐵籠裡。警方撈籠屍的影片在網絡上流傳，網友紛紛質疑他殺...

內蒙女子涉於澡堂內偷拍 開直播給丈夫看

現在直播愈來愈方便，一部手機就可以，不過也可能被不法之徒利用，一名女子在內蒙古呼和浩特市的一間澡堂偷拍他人，還透過視像通話將畫面直播給其丈夫觀看。受害人更在女子的手機發現在其他時間偷拍的相片，警方已介入調查。

熱門新聞

美拒中國記者簽證續簽 環時總編：中國做好全撤最壞準備

畫面曝光！解放軍戰機長途飛行10小時巡航南海島礁

拍賣會蘋果手機一千元起標 有人只花三萬入手9台iPhone

張一鳴：不認同出售TikTok美國業務 最終方案未定

華為最高檔「天才少年」年薪高達844萬元

人行布局數位幣 有動作了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。