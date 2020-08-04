無人女廁頻傳男哀怨嘆息聲 超毛原因曝光網友傻了「尿意全無」

無人女廁不斷發出男人的嘆息聲實在太嚇人！網路上瘋傳一段影片，事發地點為一間女廁，每天都傳出「唉唉唉」的怪聲，頻率也很規則，聽起來還充滿哀怨的感覺，許多網友們聽了都覺得非常恐怖，就連想上廁所的女性也都避之為恐不及。

這間位於大陸哈爾濱的女廁，其實不用走進去，光人只要站在外頭，都能明顯地聽到裡面傳來的詭異嘆息聲，影片中更可清楚聽到，是一陣一陣的男性聲音，尤其到了晚上，更增添毛骨悚然的氣氛。

許多網友原本還以為是否有人故意偷偷躲在裡面惡作劇，想嚇唬那些想上廁所的人，但後來才發現根本空無一人，而且無論白天或晚上，都會發出聲音。無人女廁傳來男性嘆息聲的消息鬧得滿城風雨，最後，工作人員出面解釋了。

根據梨視頻影片中的工作人員指出，這個公廁是地下供水系統，是用電泵抽取地下水，只要用水的時候，電阻泵就會開始往上抽水，如果水量用得多又用得大，聲音便會出現得很頻繁，而且聲音也會比較大，反之則小。

工作人員還說，晚上如果有民眾來這邊上廁所的時候，他們還會派人在旁邊先告訴民眾「不要害怕」，並解釋為什麼會突然出現怪聲的原理。有女性朋友知道原因後表示「剛進來時，工作人員提醒了一下，就感覺沒有什麼了，但還挺有意思的。」

不過就算工作人員出面說出事情真相，許多人仍議論紛紛。有人就直言，即便知道原因，但如果晚上去還是會覺得嚇人，可能會腦補一場恐怖片出来。還有人開玩笑說，「普通人特效都嘆不出這個效果，恐怖片真的可以來這裡取材」、「光天化日之下聽都覺得渾身發冷」、「這位大爺感覺心事重重」、「毛到我尿意全無」。