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83歲獨居老翁省15元車費 每日走路3小時取免費飯盒

香港01 / 朱利安
8旬老翁每日步行3小時領免費餐。圖片來源／ 臉書
8旬老翁每日步行3小時領免費餐。圖片來源／ 臉書

租金往往佔香港人生活開銷的一大部分，許多基層長者更因此需要節衣縮食。定期免費派飯的銀杏館日前在網上發帖，指1名獨居的83歲伯伯，每天都徒步來回走超過3小時到店內取飯，只為節省4元（約台幣15元）車費，令不少網民大嘆心酸，希望幫助伯伯。

銀杏館昨日（1日）在facebook專頁發帖，表示83歲的何伯（化名）居於大角咀，為節省4元（約台幣15元）的車費，每天都來回步行逾3小時到銀杏館取平安飯盒。獨居的何伯目前租住板間床位，坦言「我有社會保障援助3000多，交很多租金，吃飯就變的很困難」。他稱過去曾獲好心茶餐廳老闆相助，可免費或買平價飯，可惜該店於年初因生意慘淡結業，於是轉到銀杏館取飯。

銀杏館指出，本港目前主要依賴社會保障援助計畫、長者生活津貼及高額長者生活津貼支援貧窮長者，卻無法幫助他們脫貧，慨嘆香港作為富裕社會，應多關愛過去努力貢獻的長者，讓他們安心安居。

何伯年逾八旬，雖可享有長者乘車優惠，每程車費僅2元（約台幣7.5元），但他為了省下來回共4元（約台幣15元）車費而走路3小時取免費飯，許多網民看過帖文後表示痛心，並希望出錢出力幫助何伯，例如相贈八達通用作交通費、送乾糧等，又建議聯絡社工；不過銀杏館回應指，社工已曾向何伯提出由義工送飯，或直接入住安老院舍，但均被拒絕，何伯更說：「老人家可以行就要行多一點，我當作運動。」

帖文續稱，目前何伯身體尚算健康，雖其居住地區附近有餐廳，可節省路程，但現時因疫情暫停服務，故每天仍要到銀杏館取飯。

延伸閱讀：

疫情下食肆關門　婆婆走3小時到銀杏館取免費飯　一句話觸動網民

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文章授權轉載自《香港01》

獨居 社工 疫情

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