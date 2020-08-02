打哈欠竟讓肺都「炸」了還流光身體一半血液 醫警告：好發於瘦高男子

打一口哈欠竟然連肺都炸掉！近日一名來自廣州的23歲男子僅僅因為一個哈欠，肺炸掉出血2000毫升，起初他感到呼吸困難，隨即趕到醫院後被診斷為「自發性血氣胸」，此次的意外等同於讓他流掉身體一半血液。

根據《 中國經濟網 》報導，該名男子化名小李，日前並不是因為生氣而只是打了個哈欠，就讓肺炸出了2000毫升的血液，當時正在值夜班的小李，因為感到一陣睏意而打了大大的哈欠，不久後小李感覺一陣劇烈的胸痛，隨後逐漸出現呼吸困難，於是立刻前往醫院就診，經過醫生初步檢查，判斷為「自發性血氣胸」。

當晚醫院緊急幫小李安排手術，手術中發現小李的右側胸腔，可見大量凝固的血塊和大量鮮紅色血液，預估出血達2000毫升，相當於身體一半的血量，醫生便將小李右上肺的肺泡切除，手術中小李的血色素還一度從140 g/l降至59 g/l，心跳也降至20-30次/分，最後所幸在急診、呼吸科和胸腔外科的通力合作下，小李的病情終於轉危為安。

報導中提到，醫生表示「自發性血氣胸」好發於瘦高個的男子，多在劇烈運動、搬重物、劇烈咳嗽和屏氣後出現，這是因為瘦高的人肺組織容易先天發育異常，肺泡壁薄弱形成大肺泡，一旦用力過猛就很容易破裂形成氣胸。最後好在小李被即時搶救，否則隨時都可能引發失血性休克、猝死。