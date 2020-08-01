男童遭浪捲走...3男「策馬救人」 網讚：宛如古代大俠

福建晉江市龍湖鎮衙口風景區日前一名12歲男孩被捲入海中，被大浪越沖越遠，孩子母親在岸上大聲呼救，此時，正在海邊騎馬的蔡良興、施國慶和施鴻雁三人，立即騎馬衝入海中營救。

北京日報報導，當時孩子已距離岸邊兩、三百米遠，幾乎都快看不到人了，施鴻雁心想：「再不去救人，後果不堪設想！」看著孩子越漂越遠，雖然三人中只有一人會游泳，但他們毫不猶豫，直接騎著馬衝到海裡，借助馬匹的力量，他們很快接近了男孩，但海水已經快淹到馬的頭部。

此時，唯一會游泳的施國慶跳下馬抓住男孩往岸邊遊，由於正趕上退潮，他與男孩已經在海裡掙扎得精疲力盡，幸好施鴻雁騎馬前來接應，經過20多分鐘的營救，孩子終於被救上岸了。

救人者之一的蔡良興是一名退伍軍人，現在一家馬場當教練。他表示自己不會游泳，馬沒有受過海中訓練，但當時沒想那麼多，只想著把人救上來。

三人的熱心舉動獲得網友大量點讚，不少人表示，這一幕像極了古代大俠騎馬行俠仗義。據悉，當地派出所民警已經在核實情況、收集材料，準備為他們三人申報見義勇為。