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離奇！男困鐵籠沉屍河底 警掌握「關鍵畫面」認定自殺

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
警方在河中打撈出一個不鏽鋼鐵籠，當中有一具男性屍體。（視頻截圖）
警方在河中打撈出一個不鏽鋼鐵籠，當中有一具男性屍體。（視頻截圖）

江蘇警方7月30日從泰州市興化市興姜河裡發現一具男屍，詭異的是，這具男屍被裝在一個不鏽鋼的鐵籠裡。警方撈籠屍的影片在網絡上流傳，網友紛紛質疑他殺。不過警方說，這名有抑鬱症病史的男子是「自己取個籠子下去的」，初步認定是自殺。

現代快報報導，一段警方在河邊打撈屍體的影片近日在泰州市民朋友圈傳播，影片中，警方將一名被裝在看似非密閉不銹鋼籠中的男子打撈上岸，男子已經沒有生命體徵，民警隨後用不透明塑料布將鐵籠遮蓋嚴實。

這段影片立即引來網友轉傳，一時間，網友對於男子死因眾說紛紜，也有人懷疑是命案，並稱如果兇手是把男子裝進鐵籠後再丟進海裡，讓籠中的男子在海裡幾乎毫無自救能力，行凶手法太殘忍。

就在網友紛紛猜測男子死因時，7月30日下午，江蘇省泰州市興化市公安局發布通報稱，影片中的打撈鏡頭，是興化市110在30日上午10時許接報，國際商城西側橋下興姜河內發現一具男屍，於是會同警方到場打撈，目前已查明死者身分，該男子為興化陳堡人，經現場勘查、法醫檢驗等工作，初步排除他殺。

澎湃新聞報導，興化市公安局說該男子是自殺，「自己取個（不銹鋼）籠子下去的」，希望廣大網友不信謠不傳謠。

另據當地一名王姓女子提供的興化市民微信群聊消息，這名男子曾尋找商家定製可承載100公斤的不銹鋼籠子，監控也拍到這名男子騎機車載運鐵籠的影片，目前已找到這名男子的抑鬱症就診紀錄與遺書。至於男子自殺原因，警方表示仍在調查中。

不過對於警方的說法，網友仍認為疑點重重。有網友質疑男子「自己把籠子弄到河邊，自己進去，然後晃下去」的難度太高，恐難獨力完成，難道是「把鐵籠套在身上，手腳從柵格伸出去，把鐵籠當龜殼，自己爬下水？」有網友認為，這種自殺需要很大的決心，警方未說清楚案情及佐證，很難釋疑。

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死亡男子曾被監控系統拍到騎車載運鐵籠。（視頻截圖）
死亡男子曾被監控系統拍到騎車載運鐵籠。（視頻截圖）

公安 微信 命案 屍體

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