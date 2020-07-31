快訊

美軍德國大撤退：抽走1.2萬駐軍的虛實戰略...梅克爾煩嗎？

江啟臣、李乾龍不用走人了！議長補選藍綠車拚曾麗燕勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內蒙女子涉於澡堂內偷拍 開直播給丈夫看

香港01 / 向樂高
女子疑在內蒙古呼和浩特市的一間澡堂偷拍他人，還透過視像通話將畫面直播給其丈夫觀看，且手機內有在澡堂拍下的女性裸照。圖擷自看看新聞
女子疑在內蒙古呼和浩特市的一間澡堂偷拍他人，還透過視像通話將畫面直播給其丈夫觀看，且手機內有在澡堂拍下的女性裸照。圖擷自看看新聞

現在直播愈來愈方便，一部手機就可以，不過也可能被不法之徒利用，一名女子在內蒙古呼和浩特市的一間澡堂偷拍他人，還透過視像通話將畫面直播給其丈夫觀看。受害人更在女子的手機發現在其他時間偷拍的相片，警方已介入調查。

本月28日，小張和朋友到呼和浩特一間汗蒸館洗澡，更衣時發現被一名女子偷拍，她指女子和自己丈夫視像通話，期間轉為向外的鏡頭偷拍。被小張發現後，小張和女子對質，女子初時多次否認，表示只是無意中拍到，但小張指聽到女子對手機內的男人說：「行了，別看了」

他們要求翻查女子的手機，結果發現手機內有在不同時間在澡堂拍下的女性裸照，小張表示有理由懷疑女子可能拿偷拍的視頻上傳，或拿視頻去賣錢。

據了解，涉事的女子39歲，小張其後報警，呼和浩特市新城區新城東街派出所已介入調查。網民對女子的行為都表示噁心：「什麼人啊，好噁心」、「我特別討厭在澡堂跟更衣間玩手機的人」、「這兩口子真般配，也真噁心」。

延伸閱讀：

韓網紅直播遭男子偷影裙底　逾800觀眾直擊　翻查CCTV人贓並獲

租屋半年發現插電座有亮光　杭州女發現針孔鏡頭還有3000段片

文章授權轉載自《香港01》

內蒙古 偷拍 直播

延伸閱讀

超商店員擺「神龍」引網路大讚 去年是擺日本知名景點

他棄爽缺考公職求穩定 入職後「累得跟狗一樣」喊：CP值不高

有人要認養嗎？買蛋回家忘記煮 10天後竟孵出一窩小鵪鶉

雙胞姊妹花超瘋狂！ 共用1個男友還想同時懷孕

相關新聞

內蒙女子涉於澡堂內偷拍 開直播給丈夫看

現在直播愈來愈方便，一部手機就可以，不過也可能被不法之徒利用，一名女子在內蒙古呼和浩特市的一間澡堂偷拍他人，還透過視像通話將畫面直播給其丈夫觀看。受害人更在女子的手機發現在其他時間偷拍的相片，警方已介入調查。

三星堆挖出超萌古物 陶豬酷似「憤怒鳥」角色

大陸考古學者日前在四川省「三星堆」古城遺址，挖掘出一批古物，其中一隻泥塑陶豬，被大陸網友認為跟「憤怒鳥」的小豬超像。

影／天有異象？ 北京盛夏竟然「飄雪」

正是大暑節氣的北京28日卻突然「下雪」了？不少人紛紛拍下這神奇的一幕。對此氣象專家表示，該現象應該是在夏季強對流天氣裡，...

吉林奇書《平安經》爆紅 網民諷：可以出一本《馬屁精》

大陸近期一本奇書《平安經》受到吉林官方、學者的吹捧，近日被爆出這本書是由吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電所撰。現今...

清華女跪謝「假爸爸們」 網友抓包批：騙流量

近日網路上流傳幾段「女孩考上清華大學後跪謝父母」的影片，獲得不少人點讚。但有眼尖的網友發現，這幾段視頻中，考上清華大學的是同一個女孩，但女孩父親一會是工地工人，一會是撿瓶子的，一會又是久臥病榻的植物人。

「密室逃脫太恐怖」 12歲男嚇到住院

封閉空間、待解迷局，充斥著驚悚、懸疑元素，近來「密室逃脫」遊戲受到年輕年追捧，不過，在廣西一名12歲男孩卻因與同學去玩密室逃脫受到過度驚嚇，被送進醫院治療四天，並在心裡留下心裡陰影。

趴地做這動作 妙齡女上海漫展被罵性暗示

近日，有關上海COMICUP 26（CP26）漫展的一段視頻在網上掀起軒然大波。一名女子疑似擺出不雅姿勢讓周圍民眾拍照，結果被另一名女子批評。事件引發中國網友熱議，儘管女子隨後致歉喊冤，但相關爭議持續擴大。

雲南12人食毒菇送命 女現幻覺抓小精靈、大唱神曲《忐忑》

雲南省近日頻頻傳出有民眾誤食野生菌菇致中毒，患者通常出現短暫失憶、產生幻覺、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重的甚至造成多重器官衰竭、休克及死亡。昆明市一名女子就在誤食野菇後產生幻覺，聲稱看到小人國、小精靈；在曲靖市，一名女子在治療期間大唱神曲《忐忑》，場面尷尬。

散步發現自家閒置豪宅竟亮燈 入屋驚見陌生女躺床上吹冷氣

發現自家豪宅有不明燈光透出，結果竟是有人私闖自宅！中國大陸日前一名家住浙江省金華市婺城的汪姓女子，在帶著孩子散步時發現原本閒置的住家發出燈光，嚇得她趕緊報警，沒想到進屋內後，竟發現陌生女子帶著小孩在自家床上吹冷氣休息。

扭曲的「中國式神童」？科展競賽造假歪風下的天才教育熱

「天才現世！是祖國的興盛，還是童年的消逝...？」中國30年歷史的「全國青少年科技創新大賽」，近期因為小學生作品造假事件而引發中國輿論爭議。一名來自雲南昆明的小六學生陳靈石，以一份名爲《C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究》的研究題目，獲得創新大賽獎項，但遠超小學生能力範圍的實驗，從去年得獎後到今年才被人發現其中有詐——這份研究癌症基因的論文，被發現出自他的學者父母之手，事情曝光之後在7月中遭撤除獎項。但後續引發關注的是，這個大賽裡的許多研究，各個中小學生有如天生神力，提出的研究內容都超乎想像的「優秀」，而引起外界廣泛質疑：到底還有多少是假造的神童？從參賽到評獎機制，牽扯出哪些社會結構問題？

西安體育學院招生海報被指似色情網站 校方致歉稱被惡意曲解

西安體育學院早前在官方社交帳號上發布一張招生海報，風格被指類似色情網站，引起熱議。從海報中可見，當中使用「 亞洲最大」 、「性感」 、「真人」 、「心動」 、「即時交友」等詞彙，被認為具有「性暗示」，有網友認為這讓人有些不適。

熱門新聞

賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

黃之鋒等泛民派12人 被取消香港立法會參選資格

統派代表人物 王曉波、毛鑄倫接連逝世

美軍派員赴台開展演訓交流 大陸國防部回應了

政府指賴幸媛恐違國家機密保護法 幕僚叫屈：前例可循

李登輝逝世 陸國台辦：台獨是一條絕路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。