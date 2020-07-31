內蒙女子涉於澡堂內偷拍 開直播給丈夫看

現在直播愈來愈方便，一部手機就可以，不過也可能被不法之徒利用，一名女子在內蒙古呼和浩特市的一間澡堂偷拍他人，還透過視像通話將畫面直播給其丈夫觀看。受害人更在女子的手機發現在其他時間偷拍的相片，警方已介入調查。

本月28日，小張和朋友到呼和浩特一間汗蒸館洗澡，更衣時發現被一名女子偷拍，她指女子和自己丈夫視像通話，期間轉為向外的鏡頭偷拍。被小張發現後，小張和女子對質，女子初時多次否認，表示只是無意中拍到，但小張指聽到女子對手機內的男人說：「行了，別看了」

他們要求翻查女子的手機，結果發現手機內有在不同時間在澡堂拍下的女性裸照，小張表示有理由懷疑女子可能拿偷拍的視頻上傳，或拿視頻去賣錢。

據了解，涉事的女子39歲，小張其後報警，呼和浩特市新城區新城東街派出所已介入調查。網民對女子的行為都表示噁心：「什麼人啊，好噁心」、「我特別討厭在澡堂跟更衣間玩手機的人」、「這兩口子真般配，也真噁心」。

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文章授權轉載自《香港01》