清華女跪謝「假爸爸們」 網友抓包批：騙流量

近日網路上流傳幾段「女孩考上清華大學後跪謝父母」的影片，獲得不少人點讚。但有眼尖的網友發現，這幾段視頻中，考上清華大學的是同一個女孩，但女孩父親一會是工地工人，一會是撿瓶子的，一會又是久臥病榻的植物人。

新京報報導，「正能量類」視頻一直是網路熱門的影片類型，感人橋段和富有衝擊力的畫面讓許多網友感動不已。不過近來卻有短視頻拍攝者編造正能量情節，博取眼球、吸引流量。

原本寒門學子多年苦讀改變命運後不忘感恩父母的畫面讓人感動落淚，只可惜一切都是假的。拍攝者是一名在短視頻平台上做自媒體的男子，所謂感人的故事也不過是一個個「劇本」。

江蘇網警日前就「清華女孩」假視頻發文表示，「希望大家傳播真正的正能量，而不是靠編造騙取流量。」

涉事拍攝者26日表示，「帳號被平台官方告知違規，限流10天」，但他辯稱，自己拍攝段子的目的是傳播正能量，還發文質問，「我是想讓小孩子知道父母不容易，讓他們上學後感恩父母，就這麼一個段子，我有錯嗎？」

早前，就有自媒體自導自演「搶小孩」戲碼，在社交平台上流傳後引發網民熱議，遭揭穿後該自媒體被警方約談。

對此，網友紛紛表示，假視頻消費大家的善良，這不是「正能量」而是「騙流量」。並紛紛指責拍攝者譁眾取寵，為了流量而沒有了底線。