聽新聞
test
0:00 / 0:00

清華女跪謝「假爸爸們」 網友抓包批：騙流量

世界日報 / 中國新聞組／北京28日電
網路上流傳「女孩考上清華大學後跪謝父母」的影片遭質疑造假。 圖／翻攝自微博
網路上流傳「女孩考上清華大學後跪謝父母」的影片遭質疑造假。 圖／翻攝自微博

近日網路上流傳幾段「女孩考上清華大學後跪謝父母」的影片，獲得不少人點讚。但有眼尖的網友發現，這幾段視頻中，考上清華大學的是同一個女孩，但女孩父親一會是工地工人，一會是撿瓶子的，一會又是久臥病榻的植物人

新京報報導，「正能量類」視頻一直是網路熱門的影片類型，感人橋段和富有衝擊力的畫面讓許多網友感動不已。不過近來卻有短視頻拍攝者編造正能量情節，博取眼球、吸引流量。

原本寒門學子多年苦讀改變命運後不忘感恩父母的畫面讓人感動落淚，只可惜一切都是假的。拍攝者是一名在短視頻平台上做自媒體的男子，所謂感人的故事也不過是一個個「劇本」。

江蘇網警日前就「清華女孩」假視頻發文表示，「希望大家傳播真正的正能量，而不是靠編造騙取流量。」

涉事拍攝者26日表示，「帳號被平台官方告知違規，限流10天」，但他辯稱，自己拍攝段子的目的是傳播正能量，還發文質問，「我是想讓小孩子知道父母不容易，讓他們上學後感恩父母，就這麼一個段子，我有錯嗎？」

早前，就有自媒體自導自演「搶小孩」戲碼，在社交平台上流傳後引發網民熱議，遭揭穿後該自媒體被警方約談。

對此，網友紛紛表示，假視頻消費大家的善良，這不是「正能量」而是「騙流量」。並紛紛指責拍攝者譁眾取寵，為了流量而沒有了底線。

清華大學 植物人

延伸閱讀

《隱秘的角落》紅什麼？主角「朱朝陽」告訴天下父母 “小孩要的其實很簡單”

影／引燃信號火燒傷女友父母 男子在新竹落網

影／感情糾紛帶玩具槍理論引燃信號火 女友父母受傷

三總與清大兩強合作 醫療結合工程推動生醫研發

相關新聞

清華女跪謝「假爸爸們」 網友抓包批：騙流量

近日網路上流傳幾段「女孩考上清華大學後跪謝父母」的影片，獲得不少人點讚。但有眼尖的網友發現，這幾段視頻中，考上清華大學的是同一個女孩，但女孩父親一會是工地工人，一會是撿瓶子的，一會又是久臥病榻的植物人。

「密室逃脫太恐怖」 12歲男嚇到住院

封閉空間、待解迷局，充斥著驚悚、懸疑元素，近來「密室逃脫」遊戲受到年輕年追捧，不過，在廣西一名12歲男孩卻因與同學去玩密室逃脫受到過度驚嚇，被送進醫院治療四天，並在心裡留下心裡陰影。

趴地做這動作 妙齡女上海漫展被罵性暗示

近日，有關上海COMICUP 26（CP26）漫展的一段視頻在網上掀起軒然大波。一名女子疑似擺出不雅姿勢讓周圍民眾拍照，結果被另一名女子批評。事件引發中國網友熱議，儘管女子隨後致歉喊冤，但相關爭議持續擴大。

雲南12人食毒菇送命 女現幻覺抓小精靈、大唱神曲《忐忑》

雲南省近日頻頻傳出有民眾誤食野生菌菇致中毒，患者通常出現短暫失憶、產生幻覺、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重的甚至造成多重器官衰竭、休克及死亡。昆明市一名女子就在誤食野菇後產生幻覺，聲稱看到小人國、小精靈；在曲靖市，一名女子在治療期間大唱神曲《忐忑》，場面尷尬。

散步發現自家閒置豪宅竟亮燈 入屋驚見陌生女躺床上吹冷氣

發現自家豪宅有不明燈光透出，結果竟是有人私闖自宅！中國大陸日前一名家住浙江省金華市婺城的汪姓女子，在帶著孩子散步時發現原本閒置的住家發出燈光，嚇得她趕緊報警，沒想到進屋內後，竟發現陌生女子帶著小孩在自家床上吹冷氣休息。

扭曲的「中國式神童」？科展競賽造假歪風下的天才教育熱

「天才現世！是祖國的興盛，還是童年的消逝...？」中國30年歷史的「全國青少年科技創新大賽」，近期因為小學生作品造假事件而引發中國輿論爭議。一名來自雲南昆明的小六學生陳靈石，以一份名爲《C10orf67在結直腸癌發生發展中的功能與機制研究》的研究題目，獲得創新大賽獎項，但遠超小學生能力範圍的實驗，從去年得獎後到今年才被人發現其中有詐——這份研究癌症基因的論文，被發現出自他的學者父母之手，事情曝光之後在7月中遭撤除獎項。但後續引發關注的是，這個大賽裡的許多研究，各個中小學生有如天生神力，提出的研究內容都超乎想像的「優秀」，而引起外界廣泛質疑：到底還有多少是假造的神童？從參賽到評獎機制，牽扯出哪些社會結構問題？

西安體育學院招生海報被指似色情網站 校方致歉稱被惡意曲解

西安體育學院早前在官方社交帳號上發布一張招生海報，風格被指類似色情網站，引起熱議。從海報中可見，當中使用「 亞洲最大」 、「性感」 、「真人」 、「心動」 、「即時交友」等詞彙，被認為具有「性暗示」，有網友認為這讓人有些不適。

喝湯驚見「整隻蝙蝠」 武漢男嚇壞：有頭有耳有翅膀！

中國湖北武漢近日有一家人在喝肚片湯（即豬肚湯）時，喝到整甕快見底了才驚見一隻「蝙蝠」，且「頭、耳朵、翅膀、毛髮完整無缺」，在這疫情肆虐的敏感時刻全家人嚇得立即去做核酸檢測，幸好檢測結果為陰性。然而湯裡究竟為何會出現蝙蝠，目前卻沒有人能給出答案。

中國掀火星熱 央視寫發火星文微薄 難倒網友

中國成功發射「天問一號」探測器，向火星前進，特斯拉CEO、美國太空探索技術公司創辦人埃隆．馬斯克也發推文驚嘆。相關話題迅速登上熱搜，其中，央視特別在微博用「火星文」發文「類能」，引來許多網民用火星文回應；也有網站發起火星車徵名，掀起中國網路的火星熱。

畸胎瘤內取出長達2公尺的毛髮 醫生震驚：38年來第一次見

大陸武漢一名46歲女子近日到醫院檢查時，發現她左側卵巢有一顆約10公分的畸胎瘤，沒想到在切除手術時竟從中取出長達兩公尺的毛髮和牙齒、骨骼等組織，讓醫生感到震驚不已更表示「從醫38年來從來沒看過」。

熱門新聞

散步發現自家閒置豪宅竟亮燈 入屋驚見陌生女躺床上吹冷氣

陸外交部宣布：香港暫停與英、加和澳洲刑事互助協議

「醫生，我心跳停了嗎？」少女熬夜玩手機 3天無心跳險死

崔永元：不要給好戰者叫好 中國人民是熱愛和平的！

長江今年最大洪水 過境重慶

國台辦：大陸銷毀台灣宗教團體出版佛書不屬實

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。