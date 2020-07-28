「密室逃脫太恐怖」 12歲男嚇到住院

封閉空間、待解迷局，充斥著驚悚、懸疑元素，近來「密室逃脫」遊戲受到年輕年追捧，不過，在廣西一名12歲男孩卻因與同學去玩密室逃脫受到過度驚嚇，被送進醫院治療四天，並在心裡留下心裡陰影。

綜合媒體報導，7月17日下午，出租車司機李猛其途經廣西南寧國貿大廈時，發現一名臉色蒼白的男孩躺在路邊的石凳上，便下車查看。男孩稱，他剛和同學玩了密室逃脫的遊戲，由於遊戲內容過於恐怖，他感覺非常害怕，全身無力。隨後，李猛其將男孩送回家。

男孩母親王女士表示，自己回家後發現兒子躺在床上不停地念叨著「遊戲太恐怖了」、「以後不敢玩了」。她見不對勁，便和丈夫一起將兒子送往附近的醫院。在前往醫院的路上，兒子更一度陷入昏迷，幸好她會一些急救知識，及時將兒子喚醒。

到了醫院，經醫生診斷，確定孩子為受驚嚇過度。住院四天接受心理治療後，男孩才慢慢走出心理陰影。但他表示，現在只要一聽到鬼神，他就會露出懼色。

對此，專家表示，還沒有足夠辨別控制能力的未成年人應謹慎參與恐怖類遊戲；家長要教導孩子，如果玩遊戲感到害怕想退出，就要大膽地提出來。

律師王迎寧則表示，如果遊戲本身包含了不合適未成年人接觸的恐怖信息，商家不能讓未成年人玩；如果遊戲尚未達到禁止未成年人接觸的地步，但又有一定的感官刺激，未成年人則應在家長陪同下進行遊戲。此外，商家除了設立告示提醒之外，也應對遊戲者進行年齡查驗審核。否則，如果孩子因為玩遊戲受到驚嚇並由此產生後遺症，家長有權向商家追責。