趴地做這動作 妙齡女上海漫展被罵性暗示

近日，有關上海COMICUP 26（CP26）漫展的一段視頻在網上掀起軒然大波。一名女子疑似擺出不雅姿勢讓周圍民眾拍照，結果被另一名女子批評。事件引發中國網友熱議，儘管女子隨後致歉喊冤，但相關爭議持續擴大。

上觀新聞報導，在網傳視頻中，一名女生正趴在地上配合攝影師進行拍照。然而她身上「清涼」的JK制服，和有些不雅的匍匐動作卻成了眾人關注與批判的焦點。視頻中有人直接呼喊保安，而在網上，關於動作與拍照的尺度問題也引發了極大的討論。

26日凌晨，當事女生在微博發文回應事件，並向大家表達歉意。她表示自己穿了安全褲，且自己的動作主要是供正面的攝影師拍攝，沒有注意到自己身後也有攝影師進行拍照。「我當時趴著的時候是手往前伸，做了一個手張開的動作，確實腰會塌下去，路人圖看起來確實有些不雅。但當時攝影師是在正面，並且圍著我的人真的很多。」她強調，自己並沒有想擺出如網上所說的一些「性暗示」動作。

於是，「安全褲」和「漫展偷拍」兩個詞條先後登上了微博熱搜。「安全褲」熱搜甚至有3.4億閱讀量。

網友的意見也分成截然不同的兩派，有一方認為，重點並不在女生是否穿了安全褲，而是在公開場合做出類似動作十分不雅。另一邊則覺得，該女生是被偷拍的受害者，那些攝影師才應該是被問責的對象，「明明她是被偷拍的受害者，為什麼她要承擔所有的罵名？」

與此同時，在近日的廣州漫展上，也出現了有女生身著短裙拍攝不雅照片的事件。關於漫展上的此類事件，不少網友感到深惡痛絕，因為不論出於怎樣的原因，此類事件的出現會無疑讓漫展、coser等再次背上了罵名。