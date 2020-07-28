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雲南12人食毒菇送命 女現幻覺抓小精靈、大唱神曲《忐忑》
雲南省近日頻頻傳出有民眾誤食野生菌菇致中毒，患者通常出現短暫失憶、產生幻覺、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重的甚至造成多重器官衰竭、休克及死亡。昆明市一名女子就在誤食野菇後產生幻覺，聲稱看到小人國、小精靈；在曲靖市，一名女子在治療期間大唱神曲《忐忑》，場面尷尬。
網上片段顯示，一名來自昆明市的女子誤食毒野菇後頭昏噁心，出現幻覺，躺在病床上不斷伸手去抓空氣，聲稱看到小精靈、雲彩和花朵等，「感覺特別有意思」。醫生指出，女事主是吃了一種俗稱「見手青」的常見野生菌菇，這種菌菇只要被弄斷或擦破皮，菌肉暴露在空氣中或被觸摸到，就會迅速變綠變青而得名；經診斷後，女事主的肝、腎等功能正常，接受藥物注射後可出院。
另一名在曲靖市的女子同樣出現迷幻的情況，在醫院大唱《忐忑》；此曲是一首沒有歌詞的中國民歌，全歌由頭到尾都不停地「嗯、哦、唉、喲」，但演唱難度極高，可謂一代洗腦神曲，曾瘋傳網絡。
「再好奇大家也不要嘗試」
網民均希望患者早日康復，「雖然畫面好笑，但還是呼籲各位不要亂吃野菇」、「希望以後的VR技術能呈現吃菌中毒的視覺畫面，實在令人太好奇了，但再好奇大家也不要嘗試，很可能一試就逝世」、「在雲南還是少吃蘑菇吧，不然誰知會做出甚麼事來」。
雲南省衛生健康委員會表示，截至本月20日，今年累計共有273宗野菇中毒事件，其中有12人死亡。雲南疾控專家提醒，不採集、不食用非熟悉的菌類，也不要將其以涼拌方式烹調食用，必須煮至熟透，若是吃完菌類後身體出現狀況，必須立刻前往醫療院所治療。
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文章授權轉載自《香港01》
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