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雲南12人食毒菇送命 女現幻覺抓小精靈、大唱神曲《忐忑》

香港01 / 李福源
一名來自昆明市的女子因誤食野生蘑菇中毒出現幻覺，躺在病床上不斷伸手去抓空氣。圖擷自微博
一名來自昆明市的女子因誤食野生蘑菇中毒出現幻覺，躺在病床上不斷伸手去抓空氣。圖擷自微博

雲南省近日頻頻傳出有民眾誤食野生菌菇致中毒患者通常出現短暫失憶、產生幻覺、嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重的甚至造成多重器官衰竭、休克及死亡。昆明市一名女子就在誤食野菇後產生幻覺，聲稱看到小人國、小精靈；在曲靖市，一名女子在治療期間大唱神曲《忐忑》，場面尷尬。

網上片段顯示，一名來自昆明市的女子誤食毒野菇後頭昏噁心，出現幻覺，躺在病床上不斷伸手去抓空氣，聲稱看到小精靈、雲彩和花朵等，「感覺特別有意思」。醫生指出，女事主是吃了一種俗稱「見手青」的常見野生菌菇，這種菌菇只要被弄斷或擦破皮，菌肉暴露在空氣中或被觸摸到，就會迅速變綠變青而得名；經診斷後，女事主的肝、腎等功能正常，接受藥物注射後可出院。

另一名在曲靖市的女子同樣出現迷幻的情況，在醫院大唱《忐忑》；此曲是一首沒有歌詞的中國民歌，全歌由頭到尾都不停地「嗯、哦、唉、喲」，但演唱難度極高，可謂一代洗腦神曲，曾瘋傳網絡。

「再好奇大家也不要嘗試」

網民均希望患者早日康復，「雖然畫面好笑，但還是呼籲各位不要亂吃野菇」、「希望以後的VR技術能呈現吃菌中毒的視覺畫面，實在令人太好奇了，但再好奇大家也不要嘗試，很可能一試就逝世」、「在雲南還是少吃蘑菇吧，不然誰知會做出甚麼事來」。

雲南省衛生健康委員會表示，截至本月20日，今年累計共有273宗野菇中毒事件，其中有12人死亡。雲南疾控專家提醒，不採集、不食用非熟悉的菌類，也不要將其以涼拌方式烹調食用，必須煮至熟透，若是吃完菌類後身體出現狀況，必須立刻前往醫療院所治療。

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文章授權轉載自《香港01》

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