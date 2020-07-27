散步發現自家閒置豪宅竟亮燈 入屋驚見陌生女躺床上吹冷氣

發現自家豪宅有不明燈光透出，結果竟是有人私闖自宅！中國大陸日前一名家住浙江省金華市婺城的汪姓女子，在帶著孩子散步時發現原本閒置的住家發出燈光，嚇得她趕緊報警，沒想到進屋內後，竟發現陌生女子帶著小孩在自家床上吹冷氣休息。

根據陸媒《 看看新聞 》報導，汪姓女子在散步時，赫然發現自家閒置的豪宅有燈光透出，隨後她驚覺不對勁便趕緊報警，警方到場後陪同汪姓女子一間間盤查，後來發現3樓臥室被人反鎖，這時汪姓女子趕緊拿出鑰匙將房門打開，打開後竟發現一名陌生女子帶著2歲大的孩子，大喇喇赤腳在自家的床上吹冷氣休息。

汪女打開房門後竟發現一名陌生女子帶著2歲大的孩子，赤腳在自家的床上吹冷氣休息。圖擷自 看看新聞

想不到面對警方質詢，陌生女子還理直氣壯的謊稱「我是住這裡的」，汪姓女子聽見後非常氣憤與陌生女子發生口角，陌生女子眼見謊言被拆穿，竟又厚臉皮的回答「實在不行，我付妳房租好了」。

原來，陌生女子當天晚上帶著兒子出門玩耍，之後被一隻野貓引到了豪宅的後門，她發現門未鎖上，於是就帶著兒子進到屋內休息吹冷氣，甚至還說道「我進來一看，廚房也挺乾淨的，還想說買點菜住在這裡好了」。

事發後，警方帶著汪姓女子逐一檢查房間，清點是否有任何財產損失，並將陌生女子帶回警局做進一步調查，也依據《 治安管理處罰法 》將她拘留。