西安體育學院招生海報被指似色情網站 校方致歉稱被惡意曲解

西安體育學院早前在官方社交帳號上發布一張招生海報，風格被指類似色情網站，引起熱議。從海報中可見，當中使用「 亞洲最大」 、「性感」 、「真人」 、「心動」 、「即時交友」等詞彙，被認為具有「性暗示」，有網友認為這讓人有些不適。

7 月25 日下午，西安體育學院就「招生海報被指似色情網站」 一事發布聲明致歉。該校稱，他們借鑒目前在高校圈流行的「廣告體」宣傳方式，本意其實是想調節學生緊張的心情，卻因部分用詞口語化而被惡意曲解，對此校方表示歉意。

從海報中可見，當中使用「 亞洲最大」 、「性感」 、「真人」 、「心動」 、「即時交友」等詞彙。圖／網上圖片

該校又指，學校致力於培養陽光健康、積極向上的學子，感謝網友的關心，但如有媒體繼續大肆渲染，校方將保留追究法律責任的權利。

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文章授權轉載自《香港01》