喝湯驚見「整隻蝙蝠」 武漢男嚇壞：有頭有耳有翅膀！

中國湖北武漢近日有一家人在喝肚片湯（即豬肚湯）時，喝到整甕快見底了才驚見一隻「蝙蝠」，且「頭、耳朵、翅膀、毛髮完整無缺」，在這疫情肆虐的敏感時刻全家人嚇得立即去做核酸檢測，幸好檢測結果為陰性。然而湯裡究竟為何會出現蝙蝠，目前卻沒有人能給出答案。

根據《湖北經視》報導，武漢一名陳姓男子表示，日前在自家樓下雞湯館買了一甕肚片湯（即豬肚湯），喝到第三次加熱時才發現裡面竟然有一隻完整的「蝙蝠」，且「翅膀、耳朵都有，毛還在上面」。

陳姓男子馬上找樓下雞湯館投訴，但老闆卻表示自己只是分銷商，肚片湯是從新洲汪集湯食生產商處進貨，他只願意負擔核酸檢測費用，但若要追究後續責任則與他無關。

然而肚片湯生產商老闆也對這隻蝙蝠的出現感到匪夷所思，老闆強調「湯做了封口後馬上進冰箱」，沒有機會讓蝙蝠飛入。且還提出蝙蝠「看起來還是生的」，不像經過三、四個小時的熬煮，因此老闆懷疑是在陳男開封吃過後才飛進去的。

對此，陳男母親反駁，「每次吃完後就用袋子裝好，放到冰箱裡，蝙蝠不可能自己飛進冰箱還把袋子解開吧？」新洲汪集市場監管所的工作人員則表示，生產商在地經營多年，每年度的檢查也都沒問題。

雖然蝙蝠來源和責任歸屬仍不明，但生產商表示願意負擔陳男一家人的檢測費用與精神補償費用2000元人民幣（約台幣8400元）。幸好最後陳男一家核酸檢測結果均為陰性，沒有感染新冠肺炎。