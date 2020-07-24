中國掀火星熱 央視寫發火星文微薄 難倒網友

中國成功發射「天問一號」探測器，向火星前進，特斯拉CEO、美國太空探索技術公司創辦人埃隆．馬斯克也發推文驚嘆。相關話題迅速登上熱搜，其中，央視特別在微博用「火星文」發文「類能」，引來許多網民用火星文回應；也有網站發起火星車徵名，掀起中國網路的火星熱。

觀察者網報導，長征五號遙四運載火箭成功發射首次火星探測任務天問一號探測器後，央視用「火星文」發布了一篇微博，內容是「類能」，翻譯成正常文字就是「好奇，人類的本能」 。

這條微博迅速引來上萬條評論及轉發。在評論區，有不少網友用火星文回應與評論。例如「湜焱（你也是火星人）？」、「僦匙銠鈥仂（一看就是老火星人了）」，不少網民看到火星文覺得很親切，留言「爺的青春回來了」。也有網民說看不懂，用了火星火轉換器翻譯。

報導說，隨著互聯網的普及，年輕網民為求彰顯個性，開始大量使用火星文等文字。火星文指的是地球人都看不懂的文字，由符號、繁體字、漢字偏旁、日文、韓文等組合而成，主要在85後，90後，95後中使用。

百度則發起「中國首輛火星車徵名活動」，原因是許多網民覺得中國第一輛火星車不該沒有個響亮的名字 。徵名活動還沒開始，就有大批網民留言取名，幾乎都以古人名為多，並圍繞火星中的「火」的意喻，例如后羿，夸父、大禹、炎黃號、哪吒號、火鳳煌、飛蛾號，也有網民建議用甲乙丙丁來編號命名。

環球網報導，「天問一號」探測器成功發射，也引來美國太空探索技術公司創辦人埃隆．馬斯克的關注，他昨天在推特發文，「今天，中國發射了令人驚嘆（impressive）的『天問一號』火星探測器。」

報導稱，在馬斯克的推特下，不少網友也討論此事。有網友提醒：「我們需要加速推動多行星（探索）技術。任何積極的事情都至關重要。傳播愛而不是更多的仇恨。」也有美國網友分享發射瞬間並驚嘆：「發射現場的一些照片太驚艷了，我希望我們的發射也能如此。」