畸胎瘤內取出長達2公尺的毛髮 醫生震驚：38年來第一次見

大陸武漢一名46歲女子近日到醫院檢查時，發現她左側卵巢有一顆約10公分的畸胎瘤，沒想到在切除手術時竟從中取出長達兩公尺的毛髮和牙齒、骨骼等組織，讓醫生感到震驚不已，更表示「從醫38年來從來沒看過」。

綜合陸媒報導，46歲的王姓女子六月檢查時發現子宮頸長了息肉，而在本月12日進一步檢查竟發現左側卵巢約有10公分的囊腫，大約是一個新生兒頭圍的大小，醫生高度懷疑囊腫為畸胎瘤，於是立刻動手術將它切除。

根據報導，醫生在女子的卵巢上開了一個小孔進行剝離畸胎瘤組織時，在瘤體內發現大量毛髮、牙齒、骨骼和皮膚等組織，最後取出的毛髮竟長達兩公尺，讓醫生感到不可思議，並表示自己從醫38年，從來沒看過這麼多毛髮的畸胎瘤。

畸胎瘤是一種先天性常見的卵巢腫瘤，來源於多能性生殖細胞，在出生時就存在，但不一定立刻被發現，在腫瘤中可以看到許多類似正常的器官組織，在過往醫學報告中毛髮、牙齒、硬骨甚至是高度分化的器官如眼、手、腳、肢體等，都曾在畸胎瘤中發現，但形成完整器官的比率不高。