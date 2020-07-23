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就是要結婚！陸洪水沖斷橋 新人坐挖土機驚險渡河

聯合新聞網 / 綜合報導
湖北一對新婚夫妻坐在挖土機上渡河。圖擷自微博
湖北一對新婚夫妻坐在挖土機上渡河。圖擷自微博

中國大陸近日遍傳洪災，多處傳出洪水災情，湖北十堰就有一對新人，新郎在接親途中的一段必經之路被洪水沖斷，兩名新人只好坐挖土機渡河，驚險畫面曝光後，立刻引起網友瘋傳熱議。

昨（22）日湖北十堰有一對新婚夫妻，新郎在迎親的路上，必經之路卻被洪水沖斷，一名在附近工作的挖土機人員碰巧見狀，隨即出手幫忙，於是這對新婚夫妻就在沒有任何防護措施下，坐在挖土機上渡河。

據悉，由於當天是好日子，新郎為了趕上良辰吉時，不顧境內河水水位上漲，過河的橋被淹沒，在旁人的幫助之下，兩人就坐在挖土機上，驚險越過混濁的洪水。

驚人畫面在微博瘋傳，網友紛紛留言「確實難忘，是一場別開生面的婚禮」、「看了有點想哭，感動」、「很值得紀念」，不過也有網友表示「就沒人覺得這樣很危險嗎？一失足成千古恨」、「不小心掉下去又是另一個故事了」。

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