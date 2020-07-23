良心呢？婚車失控撞死2童 湖北新人繼續完婚

湖北省襄陽市二汽欣欣佳園小區日前發生嚴重車禍，一輛迎親婚車駛入小區門口時突然失控加速，撞倒在路邊玩耍的一對年幼姊弟，僅六個月大的弟弟當場死亡，被壓在石墩下的八歲姊姊頭顱破裂，送醫後仍不治，更誇張的是，新娘新郎沒有第一時間救人，如常舉行婚禮，惹來不少罵聲。

來源：YouTube

綜合陸媒報導，根據現場的監視畫面可以看到，一輛迎親婚車停在閘門前準備進入，有兩個人拿著紅包揮手示意該車停下，一名女童正抱著年幼的弟弟坐在石墩上玩耍，沒想到車輛竟突然失控往前衝，接連撞倒了好幾個人，坐在石墩上的女童下意識起身往前跑，但車輛速度太快，女孩和弟弟不幸被撞飛。女童抱著的六個月大弟弟當場死亡，女童則因被壓在石墩下，頭顱破裂，送醫搶救後身亡。

據報導，涉事的新人不但沒有在第一時間救人，還繼續舉行婚禮，視頻畫面顯示，姊弟的母親在一旁哭泣，看到新人繼續回酒店完成婚禮時，大聲哭喊道，「你們還結婚，結啥婚啊？」說完又繼續抽泣。

對此網友大罵，「良心不痛嗎？撞死兩條人命還不處理，繼續結婚？」、「新人婚禮照常，他倆就不擔心影響自己的子女運嗎？」「雖然跟新郎新娘無直接關係，但總該幫忙報警送醫吧？」

另有知情人透露，該肇事車輛曾多次出現車問題，但車主一直沒有去修理。警方事後拘捕了52歲潘姓司機，經調查排除其酒駕及蓄意的嫌疑，並以涉嫌過失致人死亡罪起訴。