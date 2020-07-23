骨科醫生單手替自己開刀做手術 網民：簡直一大奇才

四川省遂寧市第一人民醫院骨科醫生曾江華右手腕於2019年患上橈骨莖突狹窄性腱鞘炎，約3個月前疼痛加劇，甚至無法抬起拇指；他本打算找同事幫忙做手術，但考慮到術後需時2周康復，他不想請假耽誤應診，竟大膽決定用左手替自己的右手開刀，進行微創手術，結果他僅休息了兩日便能重新工作。

曾江華指出，治療狹窄性腱鞘炎的傳統手術要在手腕開一道3厘米長的切口，然後又要縫合、拆線，至少需休養兩周才能康復，因為不想請假耽誤出診，加上自己主攻顯微外科，向來都有研究腱鞘炎的微創手術治療，於是選擇自己幫自己做手術來「練練手」。

7月7日，曾醫生左手幫右手腕進行消毒及局部麻醉，然後以手術尖刀片輕輕割開患處上的皮膚和肌肉，整個手術過程約數分鐘，最後由同事替他包紮傷口。

傷口僅包紮兩日便癒合

曾醫生稱：「打麻醉藥時稍微有點疼，但做起（手術）來真的就還好，下刀的時候要克服自己的心理障礙，畢竟是自己拿自己開刀，開始還是有點害怕的。第一次刀進去的時候下手比較輕，對自己不夠狠，我又把刀伸進去割了第二次，割起來的感覺和割棉布有點像吧！」

曾醫生表示，微創手術的傷口只有約3毫米，對病人來說痛苦相對較小，而他為了做好這次手術，事前曾在家中反覆對着顯微鏡練習；他形容手術非常順利，不用縫針，傷口僅包紮兩日便癒合，因此他沒有向醫院請假，很快可再次投入工作。他希望日後可以把治療方法運用到其他病人身上，屆時病人在急症室就可完成手術，不用再住院。

不少網民盛讚曾醫生非常大膽，「醫術也太高超，竟敢自己給自己動手術」、「這個手術需要技術，同時也需要勇氣！真的很佩服他」、「好敬業的醫生！醫人又能醫自己，簡直一大奇才」。

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文章授權轉載自《香港01》