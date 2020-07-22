被頂替上大學 山東女再控「被無視」網發起聲援

中國山東被冒名頂替上大學的陳春秀日前再度出面控訴，「他們始終無視我的存在，16年前如此，16年後的今天也是一樣」，涉案人員不僅未受法律制裁，除山東理工大學之外，其他人都對她毫無表示；中國社群發起「#被頂替上大學陳春秀再次發生求助」的關鍵字聲援。

山東省冠縣的農民子女陳春秀，2004年參加高考後始終沒收到錄取通知，但實際上是她的錄取單半途被人攔截，並遭他人冒名頂替就讀山東理工大學；直到2019年，她為一圓沒有完成的大學夢而參加成人高考，才發現陳春秀的身分不僅已從大學畢業，還找到了公部門的工作。

經過陳春秀的報案，冒名頂替事件才在今年曝光，山東省官方上月公布了調查結果，頂替者陳艷萍經由其商人父親陳巨鵬、時任鄉長的舅舅張峰，透過層層的安排勾結，成功竄改學籍檔案後讓陳艷萍以陳春秀的身分，進入山東理工大學就讀。

而當時的後續處理引發了社會輿論的譁然，不僅沒有明顯的法律究責，也讓事件最後被私下擺平的可能性大為增加；另一方面，作為當事學校的山東理工大學，起初也駁回了陳春秀想恢復學籍、重新就讀的願望，其理由是「沒有前例」。

調查報告後將近一個月，陳春秀案依然沒有更多下文，直到7月19日，陳春秀再度透過影片公開求助，「他們始終無視我的存在，16年前如此，16年後的今天也是一樣。被惡意竄改的人生，他們甚至連我原諒他們的機會，都不屑一顧」，希望涉事人員能夠得到法律的制裁。

陳春秀表示，山理大是唯一主動向她聯繫的涉案單位，先前雖然拒絕的復讀的要求，但後來也表示會積極協助，讓陳春秀有機會重回校園。

經過19日的控訴影片再次上線，陳春秀案又成為社群網路熱搜的關鍵字，但與先前略有不同的是，主流媒體報導極少，當前的新聞聲量，主要還是由網路社群的散播較多。

微妙的是，同時近期熱議的獨山縣爛尾樓負債案，在一波波輿論的洶湧批評後，逐漸有管控壓制輿論的痕跡。而在陳春秀案上，目前則沒有刻意壓縮的跡象，只是眾目睽睽之下，如何平息輿論的不滿？會不會又如同中國網友所說——「風頭已過、無人受過」——全案不了了之？卻也是當前無人可以解答的疑問。