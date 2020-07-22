人皮面具太逼真！3陸男行竊速變臉 警耗上百小時才發現

廣東佛山有竊賊戴逼真的「人皮面具」喬裝犯案，在網吧行竊。圖／截自央視財經

電影「變臉」裡換臉的情節竟在現實生活中真實上演？大陸廣東佛山市一間網吧日前發生一起竊案，警方調查發現，三名嫌犯疑似戴著逼真的「人皮面具」行竊，上面連青筋都有。不過三人犯案後雖然迅速變臉離開，但卻沒有更換衣服，最終仍被警方逮捕歸案。

央視財經報導，三名嫌犯日前在佛山市高明區荷城的一間網吧犯案，其中一人拍了事主甘先生的肩膀一下，將事前準備好的假身份證扔到地下轉移注意力，當甘先生回過頭來，他桌面上的手機已經不翼而飛了，民警接報後迅速到場查看監控。

警方到場後調閱現場監視器畫面，佛山市公安局高明分局刑偵大隊民警黃海城表示，嫌犯一人在旁把風，另外兩人則分散被害人注意時動手偷竊，三人有實施盜竊的重大嫌疑。

起初警方對疑犯的身分毫無頭緒，因為網吧的監視器畫面顯示三名男子都有一頭濃密的頭髮，但離開後周邊的監控卻沒有發現有相似特徵的嫌疑人，難道他們會隱身術，能憑空消失？

經過幾百個小時的監控排查，警方從疑犯衣著及車輛型號中看出端倪，民警最終鎖定了一輛疑似的作案車輛。

黃海城表示，「三名進出網吧的嫌犯，和在車內人員的特徵、衣服是沒有變換的，但是臉部、髮型有明顯區別」。原來嫌犯作案時都會戴上「人皮面具」喬裝打扮，面具上有鬍子眉毛，還有一些青筋，看起來十分逼真。