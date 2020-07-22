帥到活不下去？陸男嘆「太帥遭嫉妒」 網見真面目打問號

長的太帥居然也有困擾？中國大陸一名23歲男子馬勇找上電視節目求助，他自認長相太帥引人嫉妒，造成生活不便，甚至還萌生自我了斷的念頭。

根據陸媒報導，中國大陸一名23歲男子馬勇自認自己實在長得太帥，在外常遭到他人流言蜚語，「甚至連想死的心都有了」。

路人對於馬勇的長相評論不一，有人認為他外表帥氣，也有人認為他長相普通、一般，然而馬勇自己卻是認為評價他的長相普通的人只是「忌妒他」，無論在工作或生活上，馬勇都覺得自己遭到孤立。

馬勇的朋友受訪表示，「其實外表不是關鍵，全部都是因為他的性格原因，他的性格有點矛盾，屬於又外向又內向的那種，對事情是他想什麼樣就認為是什麼樣」。

心理諮商師劉樹林則認為，馬勇的表現是屬於社交恐懼症的症狀，「覺得大家對他有敵意，但其實這些都是他自己的幻想，這都是在給社交恐懼症找理由，這是一種自卑的結果」，他也建議馬勇應該要客觀看待自己的相貌。

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