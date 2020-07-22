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家養66隻貓無人顧 「半夜狂叫」鄰居超痛苦

聯合新聞網 / 綜合報導
貓咪示意圖。圖／Ingimage
貓咪示意圖。圖／Ingimage

中國大陸上海市虹橋新村日前有居民反映，某住戶在家中養了66隻貓，卻因主人未居住在此，以致群貓無人管理，而衍伸環境衛生及噪音問題，事後居民多次與屋主協調也沒有結果，讓附近鄰居相當困擾。

「澎湃新聞」指出，這戶人家因在家中的貓咪數量過多，而壓縮到原本的居住空間，便決定將房子讓給這群貓咪居住，屋主則是搬往別處，不過66隻貓沒有主人在旁長期照料，以致環境衛生無受到適當處理，讓附近鄰居飽受煎熬。鄰居表示，「貓的味道散不掉，有時半夜會聽見貓咪間衝突叫聲，我就會被吵醒」，也有人說，貓的味道太重讓他連窗都不敢開，就連衣物都不敢晾在外頭，怕會有跳蚤跳到衣服上。

報導提到，附近居民多次與屋主協調，由於對方態度過於強硬始終沒有結果，最後只好向相關部門反映，雖在部門協調後，屋主承諾會加強管理，如帶貓做絕育手術與增加清潔頻率，不過因為十幾隻貓仍在屋內生活，鄰居不滿認為這沒有解決問題，而部門相關人員則說，未來會繼續溝通減少對住戶的影響，消息一出網友則說「愛貓沒錯，但打擾到鄰居就不好」。

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