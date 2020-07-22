追劇見「男女主角躺我的床？」豪宅4年未住 莫名成熱門片場

中國一名女子在2015年買了一處樓高4層的豪宅後，並未實際居住，考量到養房通風的因素，決定將鑰匙寄放在物業公司。未料，女子在追劇時赫然發現劇中男女主角家「很眼熟」，經比對後才確認，原來自己4年來從未住過的豪宅，竟成了電視劇的拍攝地，更令她驚訝的是，豪宅還不只一部電視劇曾取景，女子至少確認有兩部電視劇曾拍攝她家，豪宅儼然成了受歡迎的片場。

擷自錢江晚報

一名林姓女子，2015年在老家慈溪市買了一棟豪宅別墅，地上4層面積達800平方米，還附有一地下室，作為私人酒窖及藏寶室，但因在杭州工作仍有一段距離，4年多來並未住進該別墅內，僅委託物業公司代為幫忙採光及通風，將鑰匙託給他們管理。

但在去(2019)年九月，女子追劇《我和我的兒女們》，竟在第一集就發現劇中多處場景很眼熟，猛然一看，男女主角的家竟是她的別墅，詭異的是，該劇片尾竟公然打上「鳴謝XXXX山庄」，讓她驚覺事有蹊蹺，在一番調查後，林女竟然發現還有另一部更早借她家拍攝的連續劇，在電視劇《大約是愛》中，主角的家也是她家！才知道原來自己買下卻未住的豪宅，已經成了電視劇拍攝的熱門片場。

該女子由於買的是樣品屋，當時其他同區的別墅均是毛胚屋，裝潢上若要一模一樣應該很困難。在確定片中就是她家後，怒告物業公司，並要求出品該電視劇的浙江寧波電視賠償，包括播放平台愛奇藝在內也跟著一同提告求償，並要求兩劇在各個管道上停播，並刪除侵權的電視劇。

女子回到豪宅清點後，並發現屋內多處有污損，包括其中一部電梯早已故障，指紋鎖的功能也壞了，原本樣品屋附帶的高級絲巾及地毯出現汙損情況，不少家具磨損，令她更心寒的是，屋內還有不少東西被竊，包括一些裝飾畫、投影設備及諸多高級餐具。

據了解，包括《我和我的兒女們》和《大約是愛》兩片，如今還可以在網路上搜尋觀看，並未全面下架。林女向物業抗議，物業公司遲遲未回應，原寄給寧波電視及愛奇藝的律師函也遭到拒收，該案目前審理中。