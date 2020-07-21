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合肥湖水暴漲！群眾沒在怕衝湖邊捉魚 網民：貪便宜不要命

香港01 / 向樂高
暴雨導致當地北雁湖水位大漲，逾百人不顧危險前去湖邊捉魚、撈魚。圖擷自沸點視頻
暴雨導致當地北雁湖水位大漲，逾百人不顧危險前去湖邊捉魚、撈魚。圖擷自沸點視頻

中國南方地區暴雨成災，長江流域汛情嚴重，安徽合肥市亦發出紅色暴雨警報，暴雨導致當地北雁湖水位急升，不過當地逾百人竟不是留在安全地方，反而不顧自身安全衝到湖邊捉魚，有人捉到的魚足足一隻手臂長，不過不少網民稱他們的行為太丟人，直言民眾冒險撈魚是「貪便宜不要命」。

安徽連日暴雨，合肥部分地區降雨超過100毫米，由17日晚上8時至18日下午3時，單日降雨量突破當地紀錄，合肥市區內出現水浸。暴雨導致當地北雁湖水位大漲，逾百人不顧危險前去湖邊捉魚、撈魚。

片中可見，在凶湧的湖水中有很多魚群翻騰跳出水面，有人用長柄的魚網試圖在岸邊撈起跳出的魚，更有一排人涉水走入湖中捕魚，大批人站有一旁撐傘圍觀。有人成功打撈大魚，非常肥美，有足足一隻前臂的長度，有人把魚收集起來，更在現場擺攤以40元人民幣一條賣魚。

有目擊的女士指「感覺合肥高新的人大概都在這裹，特別多，超級多」，她亦指那裹的魚其實是私人養殖的，「人家家裹養的，養魚的得虧死了」。不過網民對於魚是不是私人的有不同說法，「這裹是公園來着，魚應該是政府放進去檢測水質的，不是私人養殖的」。

事件引來網民熱論，有人指人群去撈魚是「貪便宜不要命」，「貪小便宜吃大虧」、「過幾天就又要出現撈魚掉進河裡的新聞了」、「這就是赤裸裸的人性」、「這是生態魚，調節水庫水質，不是誰家池塘」。

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文章授權轉載自《香港01》

暴雨 水庫

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