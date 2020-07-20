學生畢業沒送花 數學代課老師氣炸「逼全班罰站」

山西省朔州市朔城區第六小學一名王姓女教師在本月17日舉行畢業典禮期間，因不滿學生沒有向她送花，竟然在課堂上破口大罵，不僅要全班學生罰站，還多次吐口水，揚言「今天收不到花，誰都不能回家」；事件驚動教育局，王女的教師資格遭到撤銷。

王女是數學代課老師，網上片段顯示，她見到學生只向班主任獻花後，突然在課堂上怒罵，並搶走及砸爛花束，期間又多次向學生吐口水，要全班罰站；她站在課室中央指罵學生：「如果是你，站在我這個位置上，留給別的老師買了，就沒給我買，噁心死人了！人不能貪小便宜，如果遇到像今天一樣的情況，就像王老師這樣，記住了嗎？畢業之際，王老師給你們上個課，有人欺負你的時候，你就要反擊，你知道嗎？」

有學生致電母親再送來一束花，但王女並未領情，甚至奪過電話不斷罵學生的母親，「大家看清楚你（學生母親）嘴臉了嗎？你眼裏頭有我這個老師嗎？你孩子要是能念出成書，我給你下個保票！」

校長：她覺得教學沒有成果而發火

網民一面倒斥王女橫蠻無理，「這是老師？這分明是市井潑婦」、「人不敬我，是我無才；我不敬人，是我無德」、「這種人還能當老師？趕緊開除吧」、「有沒有鮮花根本不重要，只要是好老師，學生都會記得的」。

涉事學校的校長事後回應稱，學生家長當日只送花給班主任，王老師未有收到花，因而覺得自己的教學沒有成果而發火，校方事後已向當局上報。教育局表示，王女的言行對社會造成惡劣影響，將撤銷其教師資格，且罷免該校的校長及3名副校長，並派出工作組進駐學校進行整頓。

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文章授權轉載自《香港01》