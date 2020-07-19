監視器全沒拍到！杭州婦離奇失蹤 抖音直播主還想蹭流量

杭州一名婦人離奇失蹤，其丈夫在凌晨起床上廁所時，還有看到她在房間睡覺，5日大清早起床時卻發現人不見了，原本並沒有放在心上，直到下午公司打電話說婦人無故曠職，家人這才報警。離奇的是，小區內遍布無數監視鏡頭，卻沒有一個拍到婦人離開的身影，彷彿人間蒸發，她甚至連手機錢包都沒有帶出門，失蹤已超過兩周。

杭州日報報導，失蹤的52歲來姓女士住在杭州三堡北苑，4日還曾與丈夫一起去醫院，之後帶小女兒去買書、買蛋糕；下午5點半左右，電梯監視器拍到來女士和小女兒一起回家吃晚餐。

晚上10時一家人休息，其丈夫在凌晨12點半時起床上廁所，當時妻子仍在床上熟睡，5日清晨5點半起床時發現妻子不見了，但沒有太在意。直到下午接到婦人公司電話，指出婦人無故曠職，家人們才驚覺不對報警。

家人查了小區進出口和單元樓的多個監控，沒有發現人影。警方對天台、水箱、窨井逐一排查，甚至帶警犬展開地毯式搜索，連住戶家的冰箱保險櫃也沒放過，均未發現線索。

另據浙江電視台「小強熱線」報導，來女士的丈夫表示，妻子前段時間總是說睡眠不好，妻子失蹤兩天後，收到她網購的治療睡眠的藥物。

婦人失蹤至今已有12天，家人非常焦急，懸賞人民幣10萬元（約1.4萬美元）求線索，希望能趕快把人找回來。

這起失蹤案件，也逐漸在小區裡和網路上發酵。發布諸多毫無根據的猜測不說，甚至還有自媒體博主從外地趕來直播、拍抖音，甚至還有一些博主在平台上說，「來杭州賺10萬塊」，深夜進入小區拍攝，對當事人家屬與小區居民造成了不小的困擾。