快訊

連兩震耳炸聲現缺口 安徽全椒滁河爆破洩洪

香港單日確診創新高 林鄭：公務員恢復在家工作7日

監視器全沒拍到！杭州婦離奇失蹤 抖音直播主還想蹭流量

世界日報 / 中國新聞組／杭州19日電

杭州一名婦人離奇失蹤，其丈夫在凌晨起床上廁所時，還有看到她在房間睡覺，5日大清早起床時卻發現人不見了，原本並沒有放在心上，直到下午公司打電話說婦人無故曠職，家人這才報警。離奇的是，小區內遍布無數監視鏡頭，卻沒有一個拍到婦人離開的身影，彷彿人間蒸發，她甚至連手機錢包都沒有帶出門，失蹤已超過兩周。

杭州日報報導，失蹤的52歲來姓女士住在杭州三堡北苑，4日還曾與丈夫一起去醫院，之後帶小女兒去買書、買蛋糕；下午5點半左右，電梯監視器拍到來女士和小女兒一起回家吃晚餐。

晚上10時一家人休息，其丈夫在凌晨12點半時起床上廁所，當時妻子仍在床上熟睡，5日清晨5點半起床時發現妻子不見了，但沒有太在意。直到下午接到婦人公司電話，指出婦人無故曠職，家人們才驚覺不對報警。

家人查了小區進出口和單元樓的多個監控，沒有發現人影。警方對天台、水箱、窨井逐一排查，甚至帶警犬展開地毯式搜索，連住戶家的冰箱保險櫃也沒放過，均未發現線索。

另據浙江電視台「小強熱線」報導，來女士的丈夫表示，妻子前段時間總是說睡眠不好，妻子失蹤兩天後，收到她網購的治療睡眠的藥物。

婦人失蹤至今已有12天，家人非常焦急，懸賞人民幣10萬元（約1.4萬美元）求線索，希望能趕快把人找回來。

這起失蹤案件，也逐漸在小區裡和網路上發酵。發布諸多毫無根據的猜測不說，甚至還有自媒體博主從外地趕來直播、拍抖音，甚至還有一些博主在平台上說，「來杭州賺10萬塊」，深夜進入小區拍攝，對當事人家屬與小區居民造成了不小的困擾。

失蹤 睡眠

延伸閱讀

打賞無鑑賞期 直播話術恐涉詐欺

百萬打賞直播主 怒斥「被騙錢」

墜機新畫面！3段監視器證明直升機失控俯衝爆炸起火

抖音網美屁股卡兒童鞦韆 消防隊員到場尷尬救援

相關新聞

監視器全沒拍到！杭州婦離奇失蹤 抖音直播主還想蹭流量

杭州一名婦人離奇失蹤，其丈夫在凌晨起床上廁所時，還有看到她在房間睡覺，5日大清早起床時卻發現人不見了，原本並沒有放在心上，直到下午公司打電話說婦人無故曠職，家人這才報警。離奇的是，小區內遍布無數監視鏡頭，卻沒有一個拍到婦人離開的身影，彷彿人間蒸發，她甚至連手機錢包都沒有帶出門，失蹤已超過兩周。

18歲男1天1杯奶茶手指腳趾關節突腫脹 痛風發作急入院

不少人喜歡喝奶茶，但喝太多可能惹來嚴重後果！大陸00後男生小海（化名）日前突痛風發作，腳趾和手指關節脹起，長滿大大顆的痛風石，痛得他無法走動需送院。醫院檢查後發現，原來小海喝太多奶茶，經常是每天喝1杯，導致體內產生過多尿酸。醫生指年輕人少運動又偏好高糖飲品，就會增加患痛風的風險；而小海經歷這趟痛苦後表示很害怕，大呼「再也不喝奶茶了」。

中國爛尾樓奇觀？貧縣「獨山400億欠債」的官場現形記

「獨山縣燒四百億，全國人民誇牛逼。天下第一水司樓，花掉兩億人民幣...」中國貴州小城——獨山縣——長期被官方列為「國家級貧困縣」；但過去近10年，獨山縣政府大力舉債起高樓、蓋古城；從外觀魔幻的「天下第一水司樓」到山寨版紫禁城的「毋斂古國核心區」，各種仿古建築拔地而起。但舉債400億人民幣（約新台幣1,684億）換來的結果，卻是大量壯觀建築蓋到一半就停工爛尾，或淪為無人維護營運的「鬼屋」...

13歲神童跳級讀頂尖大學！企業學雜費全包 1年後「結局崩壞」

世界上時不時都會出現「天才兒童」，他們天資聰穎、智力過人，甚至有人年紀輕輕就成為社會菁英，大陸有一名神童廖葳，年僅13歲就高分跳級到當地頂尖大學就讀，還獲得當地企業贊助全額獎學金和學費，沒想到一年後，廖葳大多成績都不及格，甚至面臨被退學命運，令人唏噓。

賣光家產籌1億環遊世界 北京夫妻10年反賺2億

北京一對夫妻張昕宇與梁紅，年輕時靠著2萬元（人民幣，下同，約2856美元）的退伍費創業，之後廢寢忘食地努力工作，迅速賺進上億資產，然而追逐金錢的生活卻讓他們感到空虛不已。夫妻倆後來決定勇敢追夢，賣掉了公司和房子籌了1億（約1428萬美元）開始浪跡天涯，幾乎踏遍世界最陰暗的角落，還曾被神學士追殺，誰知10年後沒有散盡家財，還意外爽賺2億元。

結紮夫想要兒子要妻與鄰居「借精生子」 連生三女他拒絕撫養

大陸雲南一名育有兩個女兒的結紮男子，近年萌生延續香火的想法，沒想到竟要妻子向鄰居「借精生子」，結果妻子卻接連生了三個女兒，讓男子徹底放棄並拒絕撫養妻子與他人所生的三個女兒，最後兩人鬧上法院，法官判定借精生子的行為已經嚴重違法，並讓兩人離婚。

孩童在玻璃博物館內玩鬧 七萬美金迪士尼城堡遭撞倒損毀

上海玻璃博物館日前在官方微博上發文，指該館的永久館藏上海迪士尼造型玻璃城堡，早前被兩名孩童在追逐玩鬧的過程中撞到並導致損毀。 據了解，該玻璃城堡是迪士尼御用玻璃製品公司Arribas Brothers的家族傳人製作及捐贈，價值超過7萬美元。

「粉身碎骨」4次 湖南「折疊人」抬頭挺胸出院了

來自湖南永州農村的男子李華，是世界罕見的「3-on折疊人」，意思是下頜緊貼胸骨、胸骨緊貼恥骨、面部緊貼股骨。不過在深圳大學總醫院接受四次「粉身碎骨」的手術，先後被敲斷大腿、脖子、脊椎，再換掉髖關節，他終於站了起來，抬頭見到了天空和大海。

熱門新聞

緩解洪水壓力 安徽全椒滁河爆破洩洪

談中美爆發戰爭的可能 胡錫進：必能在家門口打敗美國

陸媒直擊被洪水圍困漁村：5700畝魚塘被淹 出門靠划船

南海一觸即發？殲11永興島列陣

渣打：港幣將成「中國版美元」

【彭博專欄】中國一步步打贏5G戰役

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。