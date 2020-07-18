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13歲神童跳級讀頂大！企業學雜費全包 1年後「結局崩壞」

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13歲神童跳級讀頂尖大學！企業學雜費全包 1年後「結局崩壞」

聯合新聞網 / 綜合報導
廖葳於1996年在貴州出生，從小天資過人，跳級上大學後卻沉迷電玩，面臨退學危機。 圖／ingimage
廖葳於1996年在貴州出生，從小天資過人，跳級上大學後卻沉迷電玩，面臨退學危機。 圖／ingimage

世界上時不時都會出現「天才兒童」，他們天資聰穎、智力過人，甚至有人年紀輕輕就成為社會菁英，大陸有一名男神童廖葳，年僅13歲就高分跳級到當地頂尖大學就讀，還獲得當地企業贊助全額獎學金和學費，沒想到一年後，廖葳大多成績都不及格，甚至面臨被退學命運，令人唏噓。

綜合陸媒報導，廖葳1996年出生，為貴州人，家境普通，他從小就天資聰慧，3歲的時候就能背熟幾百首唐詩，5歲開始進當地小學就讀，當時他常在課堂出難題給老師，老師也發現他的過人之處，支持他跳級就讀，6年的小學他花2年半就完成了。

2009年，13歲的廖葳已經完成全部高中所學，在家人跟老師的支持下去考了高考，最後拿下563分的成績，進入了頂尖學府之一的中國農業大學就讀，但是家裡卻難以負擔學費和生活費，消息傳開後，當地最大的企業公司「貴州茅台公司」決定全額贊助他學費以及生活費，幫助他完成大學學業，廖葳也表示以後要當科學家報效祖國，計劃用2年時間修完本科學分，2年讀完研究所，2年讀完博士。

沒想到一年過去，原本全力支持廖葳的茅台公司，決定停止贊助，理由因為廖葳第一年大學生活結束後，大部分的課程幾乎都不及格，學校甚至準備勸退他，因為他進入大學後開始膨脹，不再認真學習，而是沈迷於每天打遊戲，翹課也成了家常便飯，最後廖葳雖然逃過退學命運，但仍被迫轉系，也消失在大家的目光中。

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