賣光家產籌1億環遊世界 北京夫妻10年反賺2億

北京一對夫妻張昕宇與梁紅，年輕時靠著2萬元（人民幣，下同，約2856美元）的退伍費創業，之後廢寢忘食地努力工作，迅速賺進上億資產，然而追逐金錢的生活卻讓他們感到空虛不已。夫妻倆後來決定勇敢追夢，賣掉了公司和房子籌了1億（約1428萬美元）開始浪跡天涯，幾乎踏遍世界最陰暗的角落，還曾被神學士追殺，誰知10年後沒有散盡家財，還意外爽賺2億元。

綜合媒體報導，張昕宇和梁紅從幼稚園就相識，兩人一路互相扶持，在北京開了一間機械出口貿易公司，賺進大把鈔票，成了人人稱羨的富豪夫妻檔。雖然他們的生意做得風生水起，但他們卻沒有好好睡過一場覺，讓張昕宇開始思考，這樣的生活真的是他們要的嗎？

某天，張昕宇問妻子：「要不我們換個活法，去環遊世界吧？」結果梁紅只愣了一秒就回應「好啊！」於是夫妻倆花了五年，考取直升機、潛水、滑翔翼、帆船等執照，又賣掉北京的房子、公司，籌措了1億元，開始了一場說走就走的旅行。

不過夫妻倆並不想像其他人一樣「單純去度假」，他們不僅自己開越野車、帆船、飛機，還深入車諾比、索馬利亞、哥倫比亞等危險禁地，期間多次遭人綁架，甚至曾因重現被炸毀的阿富汗巴米揚大佛激怒神學士，慘遭恐怖分子以每人5萬美元的價碼懸賞追殺，逼得他們只好隱匿行蹤近9個月。

許多人好奇，兩人為什麼歷經這麼多次死裡逃生還能熱情滿滿？張昕宇回答，雖然每一場旅行都是拿命在賭，但只要妻子在他身邊，他的激情就永遠不會消褪。他稱，兩人從幼稚園就認識了，「31年前我6歲、她4歲，當時我就覺得，這輩子注定要和她糾纏不清。」

這趟「環遊世界」不僅耗費超過10年的時間，也幾乎花光兩人所有積蓄，但令人意外的是，因為張昕宇在旅行的過程中，常常會把他們的近況PO到網路上與網友分享，不知不知覺累積了一票喜愛他們的粉絲。當他們結束旅行清算財產時，意外發現他們靠直播、紀錄片反賺了2億元。

對此，張昕宇笑說「這是一個能量守恆，其實財富沒有失去，我們只是把銀行裡的數字變成了腦海中的回憶。」他們勵志又勇敢的人生經歷在網路傳開後，也讓網友們佩服不已。