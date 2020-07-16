結紮夫想要兒子要妻與鄰居「借精生子」 連生三女他拒絕撫養

大陸雲南一名育有兩個女兒的結紮男子，近年萌生延續香火的想法，沒想到竟要妻子向鄰居「借精生子」，結果妻子卻接連生了三個女兒，讓男子徹底放棄並拒絕撫養妻子與他人所生的三個女兒，最後兩人鬧上法院，法官判定借精生子的行為已經嚴重違法，並讓兩人離婚。

根據「光明網」報導，雲南鹽津縣乾姓男子2002年時經由親戚介紹與同村秀姓女子結為夫妻，並共同生育兩個女兒，但從2012年開始乾男卻想再生一個兒子來幫他延續香火，不過礙於他已經結紮且恢復手術又不成功，沒想到乾男竟要妻子與鄰村一名也有家室的男子同居藉以「借精生子」。

根據報導，在2013到2016年間妻子與他人接連生了三個女兒，讓一心想要兒子的乾男徹底放棄，並拒絕撫養，使得妻子只能帶著三個女兒靠別人的救濟維生。而在近日妻子決定向乾男提起訴訟，並要求離婚。

經過法院審理後，法官認為「借精生子」的行為有悖於道德觀念且嚴重違法，而秀姓女子與鄰居在婚姻關係內與他人發生性關係，跟婚外情並無區別，於是判定乾男與妻子兩人離婚，而他和妻子共同生養的兩個女兒由乾男撫養，妻子與他人所生的三個女兒就由秀女撫養，兩人互不支付贍養費。