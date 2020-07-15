孩童在玻璃博物館內玩鬧 七萬美金迪士尼城堡遭撞倒損毀

城堡事後塔尖倒塌、破碎，其餘部件也有出現不同程度的錯位、破損。 圖截自微博 城堡事後塔尖倒塌、破碎，其餘部件也有出現不同程度的錯位、破損。 圖截自微博

上海玻璃博物館日前在官方微博上發文，指該館的永久館藏上海迪士尼造型玻璃城堡，早前被兩名孩童在追逐玩鬧的過程中撞到並導致損毀。

據了解，該玻璃城堡是迪士尼御用玻璃製品公司Arribas Brothers的家族傳人製作及捐贈，價值超過7萬美元。

上海玻璃博物館指，事發在5月30日，當時有兩名孩童翻越展區圍欄，結果就在追逐玩鬧的過程中撞到玻璃城堡的展櫃，令城堡的塔尖倒塌、破碎，其餘部件也有出現不同程度的錯位、破損。館方指，雖然已與相關藝術家聯絡說明情況，就修復問題尋求幫助，然而由於新型冠狀病毒肺炎疫情的關係，生活並工作於美國的兩位藝術家無法啟程往返上海。

館方無奈表示，目前只能讓玻璃城堡暫時以「不完美」的面貌示人，同時為其他遊客帶來不良參觀體驗致歉。

館方介紹，該座玻璃城堡是Arribas Brothers花費500小時，以特殊的燈工工藝「線圈」技術打造而成。玻璃城堡重達60公斤，包含近3萬個部件，並有24K黃金裝飾。2016年，為慶祝上海玻璃博物館五周年慶典，Arribas Brothers將玻璃城堡捐贈予上海玻璃博物館作為永久收藏。

館方同時有提到，肇事兩名孩童事發後已經認識到行為有不妥，「並在家長的鼓勵和帶領下主動找到館方工作人員報告，態度友善而誠懇，並願意協助後續事宜」。

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文章授權轉載自《香港01》