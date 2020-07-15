「粉身碎骨」4次 湖南「折疊人」抬頭挺胸出院了

來自湖南永州農村的男子李華，是世界罕見的「3-on折疊人」，意思是下頜緊貼胸骨、胸骨緊貼恥骨、面部緊貼股骨。不過在深圳大學總醫院接受四次「粉身碎骨」的手術，先後被敲斷大腿、脖子、脊椎，再換掉髖關節，他終於站了起來，抬頭見到了天空和大海。

綜合媒體報導，李華28年前因為腳痛就醫，但卻檢查不出原因。在病情惡化下，李華的下巴緊貼胸口、胸部靠著骨盆，整個人上半身完全折疊，導致他的生活、走路和吃飯都越來越不方便，他也成為中國第一位折疊這麼嚴重的患者，而到最後他才被診斷出是患有僵直性脊椎炎，但醫師表示具體的發病原因尚不清楚。

李華身體彎曲將近180度，不能直立行走，不能平躺睡覺，從未能看過頭頂的藍天，眼前隻有腳下3尺之地。由於嚴重的軀體彎曲已經壓迫到他的內臟，更導致心肺長期受損。

李華原本已想放棄，在偶然的機會下來到深圳大學總醫院接受陶惠人教授治療，醫師表示，這樣折疊的情況第一個壓迫到的是腹部，在腹部極度彎曲的情況下導致李華無法吃飯，第二彎曲會使他胸腔變小，肺的空間也會比一般人還小，所以造成他的壽命也不會太長。

醫生也提到，手術的難度在於要打斷李華三節脊椎，這可能使他出現癱瘓的風險。所幸在四次高難度的手術順利完成後，李華的身體開始逐漸好轉。

李華2019年6月13日入院，2020年6月13日出院，足足一年。這一艱辛的過程還被製作成紀錄片「打開折疊人生」，並於近日發布。