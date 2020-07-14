出奇招！IKEA北京店賣「冰狗」 網笑：熱狗的敵人出現了

IKEA餐廳販售瑞典道地美味餐點，在台灣設有多家分店，備受消費者喜愛。然而，位於中國北京的IKEA分店竟反其道而行，大改造熱銷餐點「熱狗」，將冰淇淋擠在麵包內改推出「冰狗」，引發中國網友熱議。

根據《中國報》報導，7月起，社群微博開始有網友PO文，發現位在北京的IKEA餐廳除了有「熱狗」之外，最近也開始推出新款「冰狗」。

報導提到，「冰狗」是將剛出爐的長條麵包切開後，中間擠上冰淇淋，每個以人民幣3元（約新台幣12元）出售。

許多網友都被「冰狗」這個名字給逗樂了，就有嚐鮮過的網友分享「冰淇淋夾在熱騰騰的麵包上，口感相當奇特」，也有網友認為「買的人還挺多的，但是我不想吃」、「熱狗的最大敵人出現了」。