她被店員告知飲料遭下藥 暖心店長舉動讓網友讚爆

知人知面不知心，大陸一篇文章在微博上瘋傳，女子赴一名男性友人的約到餐廳吃飯，沒想到男子趁她上廁所時，在水杯裡下催情藥，店員看見後找空檔告知女子，好心店長還派店員一路護送女子到安全地方，而男子的歹行全被監視器錄下，網友看完文章狂讚「店長和店員真的好好啊，很細心很聰明」。

女子在微博上解釋事發經過，她與下藥男趙南溪因為參加辯論比賽而相識，已經認識四年。本月4日趙南溪約她在深圳某自助餐廳見面，吃飯過程中她獨自倒飲料去時，店員告知她「你同桌的男生在你離開的時候，把一包白色粉末倒進了你喝水的杯子，倒完急忙用手指攪動倒進粉末了的水，然後將杯子放回了原位置」，店員表示他們看到男子的神色慌張，吃飯的桌子也灑了大量粉末。

女子表示，「說實話，聽到的時候我完全不知道應該做什麼反應，那杯水在我得知情況前，已經被店員以幫忙續杯為由收走，並收到廚房一直作為證據保留」，女子回到餐桌後，立刻以藉口脫身並到警局報案，女子說「該店店長出於對我安危的顧慮，派店員在我和他離店後一路跟在不遠處」，店員確定女子獨自離開且安全後才回到店裡。

事隔一週，女子在網路上分享此故事，下藥男立刻向女子道歉，並解釋該藥在美國購買，原本是準備用在女友身上，他將藥片磨成白色粉末後投入女子的杯子。女子直言「每一次必須回想那個晚上的過程，都讓我覺得恐慌又害怕，還很噁心，所以我不原諒，不接受道歉，不打算隨便了事，好心的店員救我一次，我就有責任把這份救人的心傳遞下去」，目前該案已交由警方調查。

網友看完也稱讚該店的處理方式，「店員真的很好、很負責」、「不知道男生是怎麼想的，反正就是『她沒有發現』這樣的僥倖心理嗎」、「即使是朋友三四年不間，再見面的時候都要像陌生人那樣，不要無條件的信任，因為人都會變」、「這個要用在女朋友身上的話，也是同等邪惡的侵害」、「這家店的店長和店員都太好了」。