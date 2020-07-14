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貪玩塞飛鏢入肛門…9歲男童險刺穿腸道 便便救了他？
有異物進入身體可以十分危險，江蘇一名9歲男童日前在家玩耍時，一時貪玩將飛鏢塞進肛門，由於飛鏢的頭是尖的可能傷及小腸，醫生立即為他進行緊急手術，不過想不到飛鏢剛好被一些東西卡住了，救了小孩一命。
在江蘇南通海安市，該名9歲男童在家玩耍，家人一時沒有注意，男童竟然把一枚飛鏢塞進肛門。家人於是馬上把小孩送到醫院，海安市人民醫院主任醫生鄭志存指，由於飛鏢尖端可能引起小腸穿孔出血或感染，當時判斷情況必須緊急處理。
醫生為男童照腸鏡檢查，發現腸道十分乾淨，亦未見飛鏢有刺到腸壁，因此推斷飛鏢剛好被卡住在腸道內的糞便，未有傷害到腸壁。醫生期後向男童的腸道注射大量生理鹽水，促使孩子排便。醫生最後亦在糞便內找到飛鏢，小孩沒有大礙，家長亦可放心了。
醫生解釋，「遇到這種情況，盡量不能等，還是要盡快到醫院，第二個不能通過簡單的灌腸來處理這個事情，還是要在腸鏡下觀察，保證安全的情況下取出患者異物。」醫生亦提醒暑假到了，家長更要多加看管小孩。
事件引來網民熱論，不少人認為小孩不只一時貪玩，「貪玩也不是這樣的。有些東西孩子看了會模仿，家長應該問清楚，加以引導教育」、「小學生玩的都這麼大了嗎」，亦有網民指家長必須加強小孩的安全意識。
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文章授權轉載自《香港01》
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