北京家長為拍照男童被「懸掛」峭壁 網怒斥：小孩是拐來的吧

在北京著名景點房山紅井路，一名年約5歲的男童近日疑被父母「掛」在峭壁拍照，身上無任何安全措施；網友狠批該家長無視孩子安危，甚至質疑男童是否拐買回來的，因此才會如此狠心。

有關片段周日（12日）被上載，見到年約5歲的男童當日被一名男子捉着雙手吊在車道邊的懸崖外，男子身後有一名女子在拍照；期間男子臉帶笑意，甚至不停抖動雙手，嚇得男童不敢動彈，僅靠雙腿撐着近乎垂直的峭壁，畫面相當驚險；有網友透露，片中男女就是男童的父母。

年約5歲的男童當日被一名男子捉着雙手吊在車道邊的懸崖外。圖／微博影片

有「北京秋名山」之稱

驚心動魄的畫面引來網友的撻伐，狠批該對男女行為不當，「孩子是拐來的嗎？懷疑不是親生的，才會這麼狠心」、「有病吧，萬一小孩掙扎，你不一定能拉得上來」、「這種家長，可以剝奪他的監護權了！可惡」。

房山紅井路是北京著名的拍照打卡景點，以蜿蜒曲折、盤山而上的車路而聞名，素有「北京秋名山」之稱；許多自駕遊人士和單車手都很喜歡挑戰這條九曲十八彎的崎嶇車路。

房山紅井路。圖／YouTube影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》