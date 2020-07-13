陸童逛博物館頑皮撞倒文物 價值189萬「玻璃城堡」當場破碎

到博物館參觀時務必與展品保持適當距離，否則許多珍貴文物都非常脆弱，一不小心恐碰壞釀悲劇。上海博物館日前表示，今年5月30日有兩名小朋友翻越展區圍欄，在追逐的過程中撞到展櫃，導致展品「夢幻玻璃城堡」遭撞壞，出現倒塌、破碎情況，該件文物價值超過45萬人民幣（約新台幣189萬元）。

根據《今天頭條》報導，夢幻玻璃城堡是由美國藝術家兄弟Arribas打造的永久性收藏品，卻在5月30日時，有兩名小朋友在欣賞文物時，翻越展區圍欄，並在追逐玩鬧過程中撞到展櫃，城堡隨即發生塔尖倒塌、破碎的情況，而其餘部件也出現了不同程度的錯位、破損。

上海博物館指出，這座城堡是由Arribas藝術家兄弟花費500小時，以特殊的燈工工藝——線圈技術打造而成。城堡重達60公斤，包含近3萬個部件，並由24K黃金裝飾而成。2016年，為慶祝上海玻璃博物館五周年慶，它由Arribas捐贈，並成為上海玻璃博物館的永久收藏。價值超過45萬人民幣。

上海博物館表示，事主與其家長已登門道歉，態度友善並誠懇，也表明願意協助後續事宜，因此館方不打算追究。不過由於正值疫情肆虐期間，Arribas藝術家兄弟無法前來上海修復文物，因此館方只能暫時讓城堡以不完美的狀況展出。

目前該文物被放置在1公尺高的大型白色展台上，城堡四周設有一個正方體的玻璃保護罩。在櫃檯的周圍，設有兩根半米高的警戒線，以阻止觀眾靠得過近。但是仍有不少觀眾為了看得更仔細，探出上半身超過警戒線觀看，甚至有的小朋友還會將雙手和腦袋一起貼在玻璃罩上，一旁的家長也沒有制止。