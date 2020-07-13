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寒門農工陳春秀的失竊人生：中國「被冒名頂替上大學」黑幕

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扯！大陸新人半裸裹床單 躺斑馬線上「拍婚紗」

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸新人裹著床單在馬路上拍婚紗。圖／取自鳳凰網
大陸新人裹著床單在馬路上拍婚紗。圖／取自鳳凰網

拍攝浪漫婚紗照是許多新人的願望之一，不過一對大陸新人竟在馬路上拍婚紗，不顧身後還有車輛來往，直接半裸裹著床單躺在斑馬線上，行徑相當危險。最終路人報警處理，警方才到現場將兩人驅離。

根據《鳳凰網》報導，大陸山東一對情侶靜躺在馬路上拍婚紗照，某婚紗攝影會社所中幾名工作人員，指揮兩人橫躺在斑馬線上，兩人半裸，僅裹著床單，並躺在枕頭上，為了拍攝，兩人甚至抱著枕頭吃起速食。

兩人行徑都被附近路人撞見，婚紗會社的工作人員還在一旁的車輛專用道上，以人肉為他們擋車，但他們身後仍有不少車輛來往。路人報警後，目前警方已介入該事件，並傳喚涉事人員。網友直言，「難道這兩人是想結陰婚了嗎？」

報導指出，這已不是首次有新人在馬路上拍婚紗，去年11月湖北陽新的一對情侶同樣是站在斑馬線中間拍婚紗照，身旁站了好幾名工作人員，他們有的拿道具，有的幫忙整理衣服。攝影師為了追求效果，不時地蹲下身子尋找拍攝角度。最終是在路人的報警下，交警趕到才將這一行人驅離。

大陸新人裹著床單在馬路上拍婚紗。圖／取自鳳凰網
大陸新人裹著床單在馬路上拍婚紗。圖／取自鳳凰網

大陸新人裹著床單在馬路上拍婚紗。圖／取自鳳凰網
大陸新人裹著床單在馬路上拍婚紗。圖／取自鳳凰網

婚紗 情侶 攝影

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