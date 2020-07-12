30年前湖北小村首個大學生 竟成上海流浪漢

30年前，姚龍生考取北京理工大學物理系，成了湖北黃梅縣小池鎮姚湖村第一個大學生。姚龍生風光離鄉發展後突然失去音訊，兩年前被發現在上海露宿街頭。家人將他接回老家，但失聯的12年中，他遭遇了什麼困難挫折，隨著他的失憶、患有精神疾病，仍是個謎。

津雲鋒聲報導，姚龍生75歲的母親說，她和丈夫不識字，家裡貧窮，姚龍生的兩個哥哥分別讀到小學和初中畢業後就到外面打工。「龍生就是愛學習，他不愛說話，放了學就學習。」姚母 說，1990年，姚龍生考取了大學，她找親戚和村民借了幾萬塊錢讓他上大學。後來他繼續找家裡要錢，姚母說，「我也不知道他要錢幹什麼，他要我就去借」。

1994年，姚龍生畢業後就職於安徽省蚌埠市的中國兵器工業集團公司第二一四研究所，2003年到上海打拚，2008年後和家人失去了聯繫。姚龍生的兩個哥哥通過各種途徑尋找，但一直沒有下落。

兩年前，失蹤了十多年的姚龍生被上海楊浦區救助管理站站長居加定發現，當時他在上海街頭「衣衫襤褸、披頭散髮，裹著蛇皮袋躺在黃興路延吉中路一家銀行門口」。居加定說。由於姚龍生無法表述自己的身分信息，且情緒激動、抗拒心極強，救助人員輪番上陣，悄悄跟隨關注，幫助他渡過難關，後來並將他護送就醫，楊浦區精神衛生中心醫師診斷他患精神分裂症（思覺失調症）。

報導說，經過治療，姚龍生狀況好轉，並回憶起自己的名字及曾念的大學和工作地點。工作人員聯繫到北京理工大學，但校方回覆，姚龍生畢業後檔案已抽調別處，沒法提供信息。聯繫了位於安徽省蚌埠市的中國兵器工業集團公司第二一四研究所，確認姚龍生工作經歷屬實，但2003年前後，姚龍生辭職到上海打拚。

根據查詢到的信息，救助管理站工作人員聯繫到姚龍生的哥哥。6月22日，姚龍生的大哥姚林生和二哥姚華生到上海，將姚龍生接回了家鄉。「既難過又欣慰，難過的是沒有想到弟弟這麼多年流落街頭，欣慰的是上海這麼多好心人幫助我們找到了他，我們全家都很感激。」大哥姚林生說。

回到老家的姚龍生目前和大哥姚林生一家生活，但他什麼都不說，幾乎沒出過門。「讓他安靜一下吧。」姚母說，家人也不希望他被打擾，「只要他能回來就行，以後的事情以後再說」。

姚湖村村委會工作人員蔡先生說，姚家的生活比較困難，姚龍生沒有勞動能力，等他的戶口從安徽調回村裡後，村委會會想辦法為他辦理低保。