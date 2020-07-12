花98元跟「看房團」 南京男刷13萬威海買房

江蘇南京市朱姓市民日前交費98元，跟著「旅遊看房團」到山東威海遊玩，在銷售人員的花言巧語下刷卡13萬元（人民幣，下同，約1.8萬美元）認購了當地的一套房。事後，朱先生想退房，被告知退房構成違約，可能要扣除4萬8000元（約6860美元）定金。

揚子晚報報導，朱先生通過推銷電話了解到旅遊看房團，收費是98元。朱先生付費報名，3日隨著旅行團乘坐大巴到威海榮成石島看房旅遊三天，全程包吃住。4日一早，工作人員帶著朱先生等人在當地遊玩、看房。得知朱先生手裡錢不多，房產中介向朱先生推薦了一套總價27萬（約3.8萬美元）的房產。經過勸說，朱先生先後刷卡3萬元、10萬元，簽下房產認購書。

簽下認購書後，朱先生與妻子、女兒溝通，意識到自己衝動購房了。當天下午，朱先生找到房仲公司經理要求退掉這套房產，但經理以「回南京再解決」為由，安撫朱先生乘車回了南京。

回到南京後，何先生到派出所報警，經警方協調，朱先生與經理約定協商解決退房糾紛。不過，經理表示自己也無法做主，需要到威海與開發商溝通後才能給出答覆。

朱先生說，當時工作人員勸說買房，開出了交3萬抵5萬、交10萬再減1萬的優惠，也就是說，現場付13萬，能優惠3萬元，因此他當場就刷卡了。

開發商當天提供給朱先生的認購書複印件上沒有加蓋公章，其中寫到：乙方（朱先生）同意交付購房定金4萬8000元，現交定金13萬元。開方商7日將蓋好公章的認購書轉交給朱先生，卻被發現合同上的13萬被塗改成了4萬8000，合同有明顯的塗改痕跡。

對於與朱先生的糾紛，仲介經理定性為朱先生「合同違約」，問到朱先生能否退房、是不是要扣除4萬8000元定金時，經理沒有正面回答，只是再次強調朱先生「合同違約」。