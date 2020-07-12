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網紅女幼兒園教師自稱男童「女朋友」 拍抖音片嘴對嘴親吻下場超慘

香港01 / 李納德
網紅女幼兒園教師上傳親吻男童的影片，在微博引起爭議。圖／微博
網紅女幼兒園教師上傳親吻男童的影片，在微博引起爭議。圖／微博

即使是幼稚園教師，也應注意與學生保持一定距離，否則可能有嚴重後果！日前，大陸網上瘋傳一段網紅女幼稚園教師與小男生嘴對嘴親吻的抖音影片，她更在影片配上文字稱「我想犯罪怎麼辦」，短片在微博引起爭議。事情鬧大後，雖然警方認定女幼兒園教師未有犯猥褻罪，但她隨即被解僱，也連累園方被教育局勒令休業整頓。有網友形容這名女幼兒園教師未必想犯罪，「但一定想紅」。

日前有網友爆料，河南省南陽市唐河縣的網紅女幼兒園教師發了一部抖音影片，她在鏡頭前將小男生叫來，要求嘴對嘴接吻，用嬌嗲語氣不停喊「親我呀」，更向著小男生「嘟嘴」，再用手指勾男孩的臉蛋湊近，先親了小臉蛋一下，之後師生直接嘴對嘴接吻。

大陸網上瘋傳一段網紅女幼稚園教師與小男生嘴對嘴親吻的抖音影片。圖／微博
大陸網上瘋傳一段網紅女幼稚園教師與小男生嘴對嘴親吻的抖音影片。圖／微博

最令人嘩然的是，女幼兒園教師在影片中配字寫上「我想犯罪怎麼辦」，片段隨即引起網友關注，有人質疑其言行不當，但她回覆指男孩的家長都沒有責怪，又在留言板上聲稱「我是他的女朋友啦」、「我可以等他10年」、「女票（女朋友）在此，趕緊散了吧」。

該名女幼兒園教師是抖音網紅，網名「一只小胖」，有逾21萬粉絲，獲讚數量逾270萬，她在微博稱，是有微博主翻出她以往拍的影片想進行攻擊，反駁孩子才4、5歲，「我對他們只有關愛和喜歡，如果這也有錯，我真的不知道該說什麼，我從未想過靠這個小朋友博關注」，又認為質疑她是性騷擾和戀童癖是太誇張。隨著該段抖音片引起爭議後，女幼兒園教師已將微博內容全數刪除。

涉事的女幼兒園教師是一名抖音網紅，經常發片段。圖／微博
涉事的女幼兒園教師是一名抖音網紅，經常發片段。圖／微博

事件經網友轉載爭論後，最終引來當地警方介入，南陽警方昨日（10日）指，涉事的影片拍攝於2019年12月2日，女幼兒園教師自稱是男童的女朋友只是開玩笑，當時由於班上有學生表現好，她是想獎勵該學生才親吻，殊不知學生意外親到自己嘴唇，剛好她在拍片，事後沒多想就放上抖音。警方向學校職員查問，認為涉事老師只是喜歡拍「學生的快樂瞬間」，思想很單純，沒有進行猥褻學生的行為，學生的母親對此也「表示理解」，查明事件後相信沒有犯猥褻罪。

女幼兒園教師網名「一只小胖」，有逾21萬粉絲。圖／微博
女幼兒園教師網名「一只小胖」，有逾21萬粉絲。圖／微博

根據大陸媒體《澎湃新聞》報導，事發後唐河縣政府也展開調查，涉事女幼兒園教師姓文，於唐河縣金拇指幼稚園唐城園任教，因其言行對社會造成不良影響，園方已將她辭退，而教育部門目前已責令整間幼稚園要休業整頓。

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文章授權轉載自《香港01》

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